Sehr viele Gäste folgten am Sonntag der Einladung zum Ball der Freiwilligen Feuerwehr Schloss Rosenau „in eine neue Location“. „Ein Ball im Schloss, das wollen wir uns nicht entgehen lassen“, merkte ein Besucher an. Schon vor mehr als 30 Jahren fanden die Bälle im Schloss statt, wanderten dann ab und kehrten jetzt wieder zurück. „Schlossherrin“ Monika Gressl stellte das herrliche Lokal kostenlos zur Verfügung. Kommandant Helmut Fuchs begrüßte 15 Abordnungen befreundeter Wehren und zahlreiche Prominenz. Mit seiner Mannschaft hatte er die Vorbereitungen getroffen, dass die Gäste im Festsaal und in drei weiteren Räumen gemütlich Platz nehmen konnten.

Die Band „Südwind“ spielte in der Freskenhalle im ersten Stock zum Tanz auf. Wie kam es, dass eine Musikgruppe aus der Umgebung Wiens auftrat? Ganz einfach! „I stamm aus da Neustift“, klärte Leadsängerin Susanne Helmreich auf. Über sie wurde der Kontakt geknüpft.

Interessant auch das Schätzspiel, dessen Rätsel um Mitternacht auf der Tanzfläche praktisch ausgeführt wurde. „Wie lange benötigen vier Personen (zwei von der Feuerwehr, zwei aus dem Publikum), um jeweils zwei rohe Eier mittels hydraulischem Spreizer von einem Verkehrsleitkegel zum anderen zu befördern, ohne diese zu zerbrechen?“ Das war gar nicht leicht. Die Strafsekunden für Fehler verdoppelten die Aktionszeit auf insgesamt vier Minuten 34 Sekunden. Sehr gut geschätzt haben Stefan Fuchs, Alexandra Laister und Stefanie Pichler. Sie wurden mit Köstlichkeiten belohnt, die Firmen aus Schloß Rosenau, Zwettl und Umgebung gesponsert hatten.

Der Reinerlös des Balles dient der Anschaffung neuer Atemschutzgeräte.