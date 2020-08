Die Pfarre lud am 14. August zur Feier von Kaisers 60-jährigem Priesterjubiläum. Der Einladung folgten viele Zwettler, die sich rund um den Hundertwasserbrunnen versammelten. Trotz der Besuchermassen achteten die Organisatoren auf ausreichend Abstand zwischen den Sesseln.

Pfarrmoderator Thomas Kuziora unterstrich die Bedeutung von Kaisers Wirken für die Stadtgemeinde: „Lieber Franz, du wirst immer der Pfarrer der Pfarre Zwettl bleiben. Dein Name ist mit Zwettl so eng verbunden, wie dein geliebter Schweinsbraten mit Waldviertler Knödeln.“

Bei einem Besuch vor einigen Wochen wollte Kuziora wissen, was Kaiser in seinen 60 Jahre als Seelsorger erlebt hatte. „Für mich war das ein Gespräch, wie zwischen Vater und Sohn.“ So habe Kaiser etwa erzählt, dass er immer auf die Butterseite des Lebens gefallen sei, aber: „Du bist einer, der sein letztes Hemd für die Leute gegeben hätte“, lobte Kuziora.

ÖVP-Bürgermeister Franz Mold unterstrich, dass Kaiser als Priester bei den Zwettlern immer beliebt war: „Du warst einfach Mensch unter Menschen, das war dir immer ein Anliegen.“ Gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller überreichte Mold eine Torte zum Jubiläum.

Kaiser selbst freute sich über seine „Schäfchen“, die zum Fest gekommen waren: „Vor euch verneige ich mich. Danke, dass ihr mich spüren lässt, dass ich hier noch immer zuhause bin.“ Kaiser wurde 1936 in Schauboden im Erlauftal geboren, nach Studienjahren in Melk und St. Pölten wurde er 1960 zum Priester geweiht und war zwei Jahre lang Kaplan in Gastern, ehe er 1962 für drei Jahre als Kaplan nach Zwettl kam. Von 1965 bis 1970 war er Vizerektor im Seminar Seitenstetten, anschließend acht Jahre lang Rektor des Bischöflichen Seminars in der Kuenringerstadt, die er ab 1978 als Pfarrer 38 Jahre lang betreute.

Infos über die Heimat aus der NÖN

Thomas Kuziora meinte: „Immer wenn ich dich anrufe, willst du wissen, was sich Zwettl tut. Die NÖN kriegst du auch zu dir nach Hainstetten geliefert, das zeigt, wie sehr du mit Zwettl noch immer verbunden bist.“

Festprediger bei der Messe war Weihbischof Anton Leichtfried, der selbst vier Wochen lang eine Ausbildung in Zwettl absolviert hatte. In seiner Predigt betonte er, dass am 15. August nicht nur Mariä Himmelfahrt gefeiert werde, sondern es auch zwei Geburtstage großer Kaiser gibt: Kaiser Augustus und Napoleon: „Jetzt wird auch ein passendes ‚Kaiserjubiläum‘ gefeiert. Dir ging es immer um die Menschen, auch um jene, die übersehen werden“, unterstrich Leichtfried Kaisers Einsatz für seine Pfarre. So sei es er „mit Leib und Seele Priester und Seelsorger.“

Am Ende der Festmesse kündigte Pfarrmoderator Thomas Kuziora ein besonderes Geschenk an: „Jahrelang hast du die Geschichte in Zwettl. Jetzt sind wir froh, wieder einen Kaiserplatz zu haben!“ Er überreichte eine Straßentafel für den „Pfarrer Franz Josef Kaiser Platz“. Aufgestellt soll sie zwischen dem Pfarrhof und der Kirche werden. Pfarrer Franz Kaiser freute sich und meinte mit einem Augenzwinkern zu den Zwettlern: „Versprecht mir, dass ihr beim Vorbeigehen immer eine kleine Verneigung macht.“

Was Pfarrer Kaisers frühere Kapläne über ihn zu erzählen hatten und welche lustigen Anekdoten es aus 60 Jahren gibt, lest ihr in der kommenden Printausgabe der Zwettler NÖN.