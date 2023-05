Zwettler Kuba Bar sperrt zu

Ein besonders schwerer Schlag für die Zwettler Nachtgastronomie. Die äußerst beliebte und kultige Kuba Bar hat ab sofort geschlossen. Inhaberin Annabell Kuba gab die traurige Nachricht über Facebook bekannt. Der Grund: Personalmangel. „Es ist nicht möglich, Mitarbeiter zu finden die noch arbeiten wollen, wo andere frei haben“, schildert Kuba. Das große 20-jährige Jubiläum, welches im kommenden Jahr anstehen würde, wird die Bar also nicht mehr erleben.

Nachdem die Kuba Bar bereits wegen einem krankheitsbedingten Urlaub geschlossen war, wird sie auch nicht mehr aufsperren. „Wir haben in den vergangenen Wochen viel mitgemacht, und unsere Kellnerinnen haben der Reihe nach aufgehört“, erklärt die Barbetreiberin. Drei Vollzeitkellnerinnen, sie selbst und Lebensgefährte Ralf Fessler arbeiteten bis zuletzt vor der Personalkrise in der Bar.

Abschied fällt schwer, aber neues Kapitel steht an

Die Entscheidung zur Schließung sei dabei natürlich alles andere als leicht gewesen. „Der Abschied fällt schwer, aber wir wollen jetzt einen anderen Weg einschlagen und freuen uns auch darauf“, sagt Kuba. Nach 30 Jahren in der Gastronomie könnte man auch über ein neues Lebenskapital nachdenken. Fixe Pläne gäbe es aber noch keine.

Zuerst müsse man sowieso alle verbleibenden Aufgaben rund um die Schließung erledigen. So gilt es zu klären, ob man die Räumlichkeiten verpachtet oder verkauft. Vielleicht findet sich ja ein Nachfolger. „Das Konzept wäre fix und fertig. Die Bar könnte mit der gesamten Einrichtung übernommen werden“, sagt Ralf Fessler.

Vielleicht ist die Hiobsbotschaft also doch nicht das Ende der Zwettler Kult-Bar. An ihr hängt schließlich ein gutes Stück Geschichte. Im Dezember 2004 eröffnete Annabell Kuba das eigene Lokal in der Syrnau. In den zwei Jahrzehnten entwickelte sich die Kuba Bar zu einer wahren Institution im Zwettler Nachtleben, berühmt für Cocktails, aber auch Bier aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zur Zwettler Brauerei.

