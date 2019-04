Politischer Paukenschlag in Grafenschlag: Nach neun Jahren als Bürgermeister legte Robert Hafner am 31. März sein Amt zurück.

„Die Entscheidung hatte persönliche Gründe“, sagt Hafner im Gespräch mit der NÖN. Die Entscheidung stand für ihn schon länger fest: Nach insgesamt 24 Jahren Kommunalpolitik, davon fünf Jahren als Gemeinderat, fünf als Geschäftsführender Gemeinderat, fünf als Vizebürgermeister sowie neun weitere als Bürgermeister nahm Hafner jetzt den Hut. In seiner Amtszeit setzte er sich für günstige Baugründe für Familien sowie dem Bau des Kidsnest ein. „Höhepunkte waren auch der Bau eines neuen Beachvolleyballplatzes, die Sanierung der Schule sowie die Asphaltierung mehrerer Siedlungsstraßen“, sagt Hafner.

Seine Periode als Obmann des Waldviertler Kernlands dient Hafner noch aus. Wer ihm 2020 dort nachfolgen soll, ist noch ungeklärt, betont er gegenüber der NÖN.

Symbolbild: NÖN Wer Hafner als Obmann des Waldviertler Kernlands nachfolgt, ist noch ungewiss.

Hafners Nachfolger dürfte bereits feststehen: Vizebürgermeister Franz Heiderer soll im nächsten Gemeinderat am 5. April vorgeschlagen werden. Wer Heiderer als Vizebürgermeister nachfolgen soll, wollten beide auf Nachfrage nicht beantworten. „Ich habe aber einen Wunschkandidaten“, sagt Heiderer.

Warum er Bürgermeister werden will? „Ich bin gerne in der Kommunalpolitik tätig und sehe das als eine schöne Herausforderung.“ Seit neun Jahren ist Franz Heiderer Vizebürgermeister, davor war er fünf Jahre Gemeinderat sowie fünf weitere Geschäftsführender Gemeinderat. Als Bürgermeister möchte er die Parkgestaltung am Hauptplatz vorantreiben und die Landjugend stärken.