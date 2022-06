Mit Highspeed über den Stausee

Werbung

Das Gefühl von echter Freiheit, gespickt mit etwas Spannung und Adrenalinausstoß – das kann man bei der Ruine Dobra in Pölla erleben, wenn man beim Flying Fox über den Stausee segelt – mit einer Länge von 370 Metern ist das die längste Stahlseilrutsche Österreichs. Vom Bergfried der Ruine Dobra geht es über den Stausee. Retour wird man mit einem Boot gebracht.

„Dieses besondere Erlebnis kostete ich einmal aus. Ich habe jede Sekunde genossen“, sagt NÖN-Redakteurin Karin Pollak und schildert ihre Eindrücke.

„Ich bin 57 Jahre alt und seit mittlerweile 30 Jahren bei der NÖN, aber von diesen Outdoor-Events, die Jimmy Moser seit 2002 mit seinen Best-Trips bietet, wusste ich bisher nichts. So geht es aber vielen aus meinem Bekanntenkreis“. Erst durch den NÖN-Bericht im April, bei dem auch Karten für den Flying Fox, für das Abseilen über die 60 Meter hohe Staumauer in Ottenstein oder für einen Pendolo-Sprung von der 30 Meter hohen Brücke am Kampsee Ottenstein, verlost wurden, wurde sie darauf aufmerksam.

Gefühl von Urlaub

„Mit meinem Mann und einem befreundeten Ehepaar konnte ich bereits vor einigen Jahren einen Flying Fox im Karwendel-Gebirge in Tirol erleben. Damals hingen wir zu viert am Airrofan Skyglider. Auf den Schwingen des Adlers rasten wir mit ungefähr 80 km/h die 200 Höhenmeter in die Tiefe. Das war echt beeindruckend. Aber hier geht es ohne Technik und Motoren nicht. In Dobra ist das ganz etwas anderes. Man hört nur die Rollen, die sich über das gespannte Seil bewegen und vielleicht den einen oder anderen eigenen Lustschrei. Ansonsten gibt es nur das eigene Ich in einer einzigartigen Naturlandschaft.“

Karin Pollak kannte auch die Ruine Dobra nicht, die sich idyllisch in diese unberührte Landschaft mit dem Stausee einfügt. Der Aufstieg zum Burgfried, wo man mit dem Big Fly startet, ist ebenfalls einzigartig. Man taucht mit allen Sinnen in diese alten Gemäuer ein.

Furchtlos ins adrenalinreiche Abenteuer

Oben angekommen, steigt der Adrenalinspiegel dann doch. Man muss nämlich vom rund 40 Meter hohen Bergfried über die Abzäunung steigen. Vom Felsvorsprung aus geht es über den Stausee. „Angst war keine dabei, diese nahm Jimmy Moser mit seinen kompetenten Erklärungen über das notwendige Equipment und dessen Anwendung. Und auf einmal stand ich, gesichert und eingehängt im Seil, das sich über den Stausee spannt, am Felsvorsprung und startete in ein Abenteuer, das ich nie vergessen werde. Nur einen kurzen Augenblick lang war ein Kribbeln in der Magengegend zu spüren, dann war es nur mehr ein Gefühl der Freiheit und des Genießens. Mit hoher Geschwindigkeit geht’s über den See, das Wasser glitzert in der Sonne, man wird eins mit der Natur. Unbeschreiblich dieses Gefühl!“, schildert Pollak.

Das Abseilen ins Boot, das einem zum gegenüberliegenden Ufer bringt, war für sie spannend. Etwas herausfordernd war dann doch die kurze Klettererei bergauf den Wald zum Ende des Seiles. Hier hängt jeder, der den Big Fly absolviert hat, seinen Kombigurt aus dem Seil aus, begibt sich zum Ufer und wird mit dem Boot wieder retour zur Ruine gebracht.

Dieses Feeling genießen viele, und es werden immer mehr – von mutigen Achtjährigen bis hin zu einem 86-Jährigen. „Das war mein bisher ältester Teilnehmer. Aber auch eine Braut mit Reifrock flog im wahrsten Sinne des Wortes in ein neues Leben“, erzählt Jimmy Moser, der mit seinem Best-Trip für ein großes Angebot für Abenteuerlustige sorgt. All diese Angebote findet man auf www.best-trip.at , ebenso die Termine für den Flying-Fox & Co.

