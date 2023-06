Oldtimer Rätselrallye des OCM Martinsberg

Diese traditionelle Rallye des Oldtimer Clubs Martinsberg am 17. Juni führte ins südliche Waldviertel – zunächst über Kirchschlag, Pöggstall, Ulrichschlag, Laimbach und Münichreith nach Nussendorf, wo im Heurigen Hold das Mittagessen am Programm stand. Danach ging es weiter über Weiten, Heiligenblut, Elsenreith und Ottenschlag zurück zum Sportplatz in Martinsberg.

Auf der 110 Kilometer langen Strecke mussten vier Sonderprüfungen – zwei Geschicklichkeitsspiele und zwei Aufgaben mit dem Auto – bewältigt werden. Dazu waren unterwegs zehn Quizfragen zu beantworten. 48 Fahrzeuge (41 Autos und 7 Motorräder) – großteils mit Beifahrer – nahmen daran teil. Nach etwa acht Stunden konnte Obmann Dieter Ableitinger die Preisträger der vier Wertungen verkünden.

Bei den Damen gewann Verana Mader, bei den Gästen Walter Schiller. Sieger bei dem Motorrad war Martin Schramhofer. Bei den Clubmitgliedern belegte Martin Hofmann den ersten Platz.

Den größten Klub stellten die Zwettler Oldtimer-Freunde mit 12 Autos. Prämiert wurden auch das älteste Auto (Christian Kleber) und Motorrad (Walter Reininger), die weiteste Anreise (Eva Jelinek aus Gänserndorf) sowie der älteste Teilnehmer (Martin Hofmann). Als jüngster Teilnehmer war der fünfjährige Marco Rasprich mit von der Partie.