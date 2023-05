Schüler zeigten ihr Wissen über Sicherheit in Langschlag

Die Schüler der 4. Klassen der Volksschulen Pfaffenschlag, Thaya, Etzen, Grafenschlag, Martinsberg, Groß Gerungs, Langschlag, Rappottenstein, Schönbach, Dobersberg, Großgöpfritz und Bad Großpertholz zeigten, was sie alles über Sicherheit wissen und stellten ihr Gefahrenbewusstsein unter Beweis.

Es galt in fünf Bewerben ( Safety Quiz, Gefahrenzeichen Puzzle, ÖBB Quiz, Fahrradspiel und Löschbewerb) Gefahren zu erkennen und Sicherheitswissen zu beweisen. Zwischen den Bewerben war für sie und den mitgereisten Schlachtenbummlern genug Zeit bei den Stationen der Polizei, der Kinderpolizei, des Roten Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Initiative "Tut gut" vorbeizuschauen.

Den Sieg und damit die Fahrkarte nach Horn zum Landesfinale der Safety Tour am 2. Juni holte sich die Volksschule Pfaffenschlag. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten VS Grafenschlag bzw. VS Martinsberg. Für jede Schule gab es einen Pokal und bei der Tombola tolle Preise, gespendet von den Langschläger Wirtschaftstreibenden, zu gewinnen.

