Gutenbrunn: Langlauf-Loipe feiert den 50er

Gutenbrunn als nordisches Zentrum des Waldviertels ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Weniger bekannt ist, dass „Langlaufen in Gutenbrunn“ heuer, 2021, das 50-jährige Bestandsjubiläum begeht. Das wird mit einem großen Fest im Februar 2022 gefeiert.

Im Winter 1971/72 wurden in Gutenbrunn die ersten Loipen in Niederösterreich gespurt. Erstmals standen zwei Loipen mit sieben und zehn Kilometern zur Verfügung. Gespurt wurde mit einem selbst gebauten Spurgerät, welches mit einem Ski Doo gezogen wurde. Diese Pionierarbeit führte dazu, dass in der Folge die alpinen Wintersportgebiete in NÖ Erkundigungen über den Betrieb in Gutenbrunn aufnahmen.

Den Grundstein legte damals Gastwirt August Marschall senior. Bei ihm und seiner Familie liefen im Gasthaus „Marschallstuben“ in den vergangenen 50 Jahren auch alle Fäden des Gutenbrunner Langlaufeldorados zusammen. Ohne diese rührige Familie gäbe es kein Langlaufen in Gutenbrunn.

Das motivierte Team der „ARGE Winter Gutenbrunn“ wartet heuer schon voller Ungeduld – wie auch in den vergangenen 50 Jahren – auf die Langläufer. „Loipenchef“ Gustl Marschall will am 17. Dezember den Startschuss für die Saison 2021/2022 geben. Auf der Hompepage gutenbrunn.com erfährt man täglich ab 7.30 Uhr aus erster Hand alles Wissenswerte über die Schneeverhältnisse, den Loipenzustand und die Temperatur im nordischen Zentrum Gutenbrunn.

Den Sportlern bietet Gutenbrunn Umkleideräumlichkeiten, Duschen, Schiverleih und Wachsräume an – alles gut geheizt zentral im Gasthaus Marschall. In dem kleinen Waldviertler Dorf erlebt man ein gutes Zusammenwirken zwischen den Waldbesitzern – der „Habsburg-Lothring‘schen Forstverwaltung und den Landwirten – sowie vielen engagierten Helferinnen und Helfern rund um die Familie Marschall.

Das Wichtigste sind natürlich die 65 Kilometer langen Langlaufloipen durch die Wälder des Weinsberger Forstes. Die Loipen sind harmonisch in die Landschaft integriert, ohne künstlich angelegte Schleifen und Runden, um die Loipen zu verlängern. Neben der großen Auswahl an Klassik-Strecken, kommen auch die Skater auf einer vier Kilometer-Runde auf ihre Kosten.