Schloss Waldreichs: Z’haus bei Karpf & Adler

Fixpunkt auf Schloss Waldreichs sind die beeindruckenden Vorführungen im Greifvogelzentrum, das am 20. April eröffnet. „Nach den letzten durchwachsenen (Corona) Saisonen erfreuen wir uns einer recht guten Buchungslage“, so Monika Hiebeler, die mit ihrem Team das Greifvogelzentrum betreibt. Die Flugvorführungen finden um 11 und 15 Uhr statt. So hat auch ein ganz spezielles Eröffnungsprogramm zusätzlich noch Platz: Am Sonntag, 23. April, wird Gewässerökologe Bernhard Berger zwei geführte Teichrunden anbieten. Sie verlaufen am Teichwanderweg 51 und finden um 9.30 Uhr und 12.30 Uhr statt. „Es ist uns ein großes Anliegen, unseren wunderschönen und hochwertigen Naturraum rund um die Teichwirtschaft zu zeigen“, so Berger (Leiter der Teichwirtschaft & Stauseefischerei am Gut Ottenstein).

Gewässerökologe Bernhard Berger führt am Eröffnungs-Sonntag die Teichwanderungen auf Schloss Waldreichs. Berger leitet die Stauseefischerei und die Teichwirtschaft auf Gut Ottenstein, Windhag Stipendienstiftung. Foto: Sonja Eder

Bei den geführten Touren wird neben Informativem zur Teichwirtschaft und dem speziellen Ökosystem rund um die Teiche auf die Vermittlung von respektvollem Umgang mit der Natur großer Wert gelegt. „Wir arbeiten mit der Natur im Spannungsfeld zwischen verschiedensten Naturnutzer- Gruppen wie Forst, Landwirtschaft, Teichwirtschaft, Tourismus und Jagd“, so Gut Ottenstein-Forstdirektor Markus Reichenvater. „Hier ist Aufklärung und Transparenz die Basis für ein respektvolles Miteinander ganz wesentlich!“

Neu ist auch der Pächter im Schloss-Stüberl. Franz Strobl wird neben dem Stiftsrestaurant Altenburg ab 20. April für bodenständige Hausmannskost im Schloss-Stüberl Waldreichs sorgen und regionale, saisonale Produkte und Fisch und Wild sowie Bio-Karpfen aus dem Gut Ottenstein zubereiten.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.