Die Eislaufsaison kann beginnen: Am Mittwoch, 21. November, wird der erste „Schleiftag“ sein, nachdem der Eissportverein (ESV) erst in der Vorwoche mit dem „Eismachen“ beginnen konnte. Das warme Wetter verhinderte bisher das Schlittschuhvergnügen. Normalerweise ist mit Ende Oktober Saisonbeginn, was in den letzten Jahren aber nicht eingehalten werden konnte.

Auch heuer wurden wieder Verbesserungen für die Kunsteisbahn und ihren Betrieb vorgenommen. „Wir haben 50 Paar neue Schlittschuhe zum Verleih ausgetauscht oder neu angeschafft. Der Umkleideraum in der Kantine wurde neu ausgemalt und gebrauchte Sessel angekauft. Alle Geräte wurden serviciert — wir sind startklar für die heurige Saison“, sagt ESV-Obmann Josef Layer im NÖN-Gespräch.

Für die Eisfläche müssen 272 Kühlmatten ausgerollt und aufgelegt werden. Danach wird das Wasser auf die Fläche aufgetragen, jeweils eine ein bis zwei Millimeter dicke Schicht. Je nach Temperatur dauert es dann, bis diese angefroren ist, bevor die nächste Wasserschicht von den Eiswarten mühsam aufgetragen wird. „Insgesamt legen wir eine rund sieben Zentimeter dicke Eisschicht an“, erörtert Eiswart Karl Kuchelbacher. Rund eine Woche braucht der ESV, bis das Eis dann freigegeben wird. Den rund fünf Tonnen schweren Eishobel hält die Eisdecke aber auch jetzt schon aus.

Auch das Programm mit Eislaufkursen, Eisdiscos, Eisstocksportveranstaltungen oder Eishockeymatches steht bereits fest.