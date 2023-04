Rathausmarkt: Bäuerliche Vielfalt in Zwettl

Am vergangenen Wochenende, am 1. April, wurde der Rathausmarkt in Zwettl von Bürgermeister Franz Mold, Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller und Stadträtin Anne Blauensteiner eröffnet. Dieser Markt findet jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr bis Oktober statt und es werden regionale Schmankerl angeboten.

Von den Direktvermarktern werden Bio-Brot, Vollkornmehlspeisen, Dinkelprodukte, Mohnzelten, frisches Obst und Gemüse, prämierte Öle, Blunzen, Kümmelbraten, Schmalz, Frischfisch und Räucherfisch, Edelbrände, Liköre, Marmeladen, Erdäpfel, Eier, Wachteleier, Honig, Geselchtes, Wildbret, Milchprodukte, Kräuter und Jungpflanzen sowie individuell gefertigte Handarbeiten und Stilvolles aus Metall und Holz angeboten. Köstliche Käsespezialitäten und handgefertigte Gartenkeramik sind zusätzlich neu dazugekommen.

Dieser regionale Spezialitätenmarkt befindet sich im historischen Ambiente der schönen Zwettler Innenstadt, nahe dem Hundertwasserbrunnen.

Bürgermeister Franz Mold übergab an Alois Trondl eine Dank- und Anerkennungsurkunde für die 12-jährige Teilnahme beim Bauernmarkt.

