Die Gemeinde Sallingberg hat – nach dem überraschenden Rücktritt von Franz Huber (die NÖN berichtete) – einen neuen Vizebürgermeister: Der 44-jährige Unternehmensberater Christoph Haider übernahm für die ÖVP das Amt.

Haider, der verheiratet und Vater eines fünfeinhalbjährigen Sohnes ist, gehört seit 2015 dem Sallingberger Kommunalparlament als Gemeinderat an. Der (geplante) Wechsel in das Amt des Vizebürgermeisters kam für ihn zwar früher als abgesprochen, er will sich aber nach einer Einarbeitungszeit gleich voll einbringen.

Er übernahm Hubers Agenden, darunter auch das wichtige Bau-Ressort. „Viele Projekte stehen bei uns an“, erklärt der neue Vize im Gespräch mit der NÖN. „Ich will nicht nur verwalten, sondern auch gestalten“, meint Haider. „Über die Jahre ist vielfach das Projektdenken verloren gegangen, und genau das ist Meins“, so der Unternehmer, der gleich an zwei Standorten tätig ist – neben Sallingberg auch in seiner ursprünglichen Heimat Erlauf.

Neben der „Standard-Arbeit“ ist es Christoph Haider besonders wichtig, Sallingberg als lebenswerte Gemeinde zu erhalten. Die Standortentwicklung ist ihm dabei ein besonderes Herzensanliegen: „Die Förderung von Firmen, schnelles Internet, Ausbau der Infrastruktur… – damit wir nicht mehr Abwanderungsgemeinde bleiben!“

Neue geschäftsführende Gemeinderätin ist Cornelia Juster aus Armschlag.