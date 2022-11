„Heimkehr“ für Schüler in Volksschule

Es ist endlich soweit. Nach über einem Jahr Modernisierungsarbeiten an der Volksschule Sallingberg kehren die Kinder nach den Herbstferien in ihre „neuen“ alten Klassenräume zurück. „Wir freuen uns, dass wir nach den Herbstferien wieder in unsere vollkommen neu gestaltete Schule einziehen können“, meint auch Direktorin Elfriede Schierhuber. Nach sechzig Jahren war das Gebäude sanierungsbedürftig. Nun erreichte man den Standard, um den aktuellen technischen und pädagogischen Ansprüchen zu genügen. Für gesamte Schuljahr 2021/22 sowie die ersten Wochen des aktuellen waren die Schüler deshalb Gäste in der Mittelschule Ottenschlag.

„Wir haben rund zwei Millionen Euro effektiv und überlegt eingesetzt, damit unsere Kinder ein zeitgemäßes Schulhaus vorfinden, in dessen freundlicher und einladender Atmosphäre sie sich wohlfühlen“, so Bürgermeister Leopold Bock. 2019 wurde mit der Planung begonnen, und 2020 im Gemeinderat der Beschluss zum Umbau und zur Sanierung gefasst. Regionale Firmen wurden mit den umfangreichen Arbeiten betraut.

Der Zubau umfasst eine Zentralgarderobe, einen Werkraum, einen Besprechungsraum, Turnsaalgarderoben und ein Archiv. Im neuen Stiegenhaus wurden Vorkehrungen getroffen, um einen kurzfristigen Ausbau auf Barrierefreiheit zu ermöglichen. Das gesamte Haus wurde thermisch saniert und mit neuen Fenstern inklusive Raffstores ausgestattet. Die Toilettenanlagen wurden neu konzipiert und eingebaut. Alle Installationen für Wasser, Abwasser, Elektro, Internet sowie die Brandschutzanlage wurden erneuert. Das gesamte Dach wurde entfernt und von den Zimmerleuten, Dachdeckern und Spenglern vollkommen neu aufgebaut. Einige Innenwände wurden versetzt, um eine andere Raumaufteilung zu ermöglichen. Der Fußbodenaufbau und die Fußböden wurden erneuert sowie in einigen Räumen eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Außengelände wurden ein Spielbereich mit Garten errichtet und einige Parkplätze geschaffen.

Neues angeschafft, auch Altes wurde verwendet

Räume und Platz für eine Nachmittagsbetreuung sind ebenfalls vorhanden. In den Klassen gibt es nun zwei Smartboards, und die Schule verfügt über acht Computerarbeitsplätze. Im Pausenraum findet man eine gemütliche Ecke und die Möglichkeit, Tischfußball zu spielen. „Unsere Lernwerkstatt ist einzigartig“, ist die Direktorin überzeugt. Der Sachunterricht wird dort für jedes Kind individuell im Sinne der Begabungsförderung gestaltet. Die Kinder bearbeiten einen selbst gewählten Themenbereich. Das Lehrerteam legt aber großen Wert darauf, die Arbeiten zeitlich und inhaltlich zu überprüfen.

Aus Gründen der Sparsamkeit wurden vorhandene Möbel teilweise genutzt bzw. saniert, aber auch notwendiges Inventar neu angeschafft. Vizebürgermeisterin Cornelia Juster: „Durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Direktorin und dem Lehrerteam und dem Einsatz aller Beteiligten konnte dieses Projekt in so kurzer Zeit umgesetzt werden“. Bürgermeister Bock: „Wir werden auch in Zukunft im Gemeindebudget Mittel für die weitere positive Entwicklung unserer Schule bereithalten, denn in der Jugend liegt unsere Zukunft“.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.