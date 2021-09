„Vielseitig desinteressiert“ ist der Name des Kabarettprogramms, das Eva Maria Marold am Samstag, 4. September, im Kulturstadl Pfarrbühne in Sallingberg präsentierte.

„Ich bin sehr froh, dass ich wieder vor und mit Publikum spielen kann“, meinte die Künstlerin. „Nur so kommt die nötige Interaktion auf und damit die Energie, um meine entsprechende Leistung zu erbringen“. Diese besondere Leistung brachte die gebürtige Burgenländerin an dem Abend und überzeugte mit ihrem umfangreichen Repertoire.

Eva Maria Marold ist Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Kabarettistin, und das zeigte sie mit großem Engagement auf der Bühne. Andreas Enne, der Obmann von „wos da wö“, dem Kulturverein Wald4tel aus Sallingberg, konnte zahlreiche Gäste begrüßen.

Programm wieder abwechslungsreich

Er dankte den Vereinsmitgliedern für ihren freiwilligen und unentgeltlichen Einsatz, was im letzten Jahr besondere Herausforderungen brachte. „Die Zuschauer halten uns die Treue, die Vorstellungen sind sehr gut besucht, es werden viele Abos erworben, und wir haben auch für nächstes Jahr wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm erstellen können“, meinte er. Derzeit ist geplant, dass am 30. April „Echt guad“ mit Austropop sowie am 7. Mai Christine Eixenberger aus Bayern und am 11. Juni Walter Kammerhofer auftreten werden.

Eva Maria Pinczolich, wie die Künstlerin eigentlich heißt, erzählte in ihrem Programm in pointierter und sehr unterhaltsamer Weise meist über sich selbst. Die Erlebnisse in ihrer Kindheit und Jugend waren ebenso dabei, wie ihr beruflicher Werdegang, der immer wieder Schwierigkeiten und Stolpersteine aufwies. Das Zusammenleben mit ihren 12- und 17-jährigen Söhnen stellte sie immer wieder vor Herausforderungen, die sie in humorvoller Weise interpretierte und bewältigte. Da kam ein Maler im Burgenland ebenso zur Sprache wie Auftritte auf internationalen Bühnen, in verschiedensten Musicals, bei Dancing Stars und in diversen Fernsehshows.

Untermalt wurde das Programm von hervorragenden Gesangseinlagen, bei denen man sich vom Stimmvolumen und musikalischen Können der Sängerin Marold überzeugen konnte. Eine Besonderheit war ihre Interpretation von zwei kroatischen Liedern aus ihrer Jugend, wobei sie auch zeigte, dass sie das Instrument Mandoline sehr gut beherrscht.

Eva Maria Marold bedankte sich bei allen Vereinen und Veranstaltern, die durch ihren Einsatz einen Wiederbeginn des Kulturlebens ermöglichen. „Künstler brauchen Publikum, und das Publikum braucht auch seine Künstler“, ist ihr Leitsatz in dieser besonderen Zeit.