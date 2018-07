Auf neue Beine wird der traditionelle Mohnkirtag im Mohndorf Armschlag gestellt. Aus dem Kirtag wird ein Mohn-Genuss-Herbst. Das soll vor allem einen neuen Qualitätsschwung bringen. Von 14. bis 16. September – zur gewohnten Kirtagszeit – ist es soweit.

Viel ist in letzter Zeit im Mohndorf geschehen: Neben dem neuen Mohnquiz, für das im Dorf WLAN eingerichtet wurde, gibt es auch eine neue Fotowand im Mohngarten, die darauf hinweisen soll, dass der Waldviertler Graumohn seit 22 Jahren geschützten Ursprungs ist.

Diese Wand, auf der die Dorf-Maskottchen, eine Mohnfamilie, zu sehen sind, kommt gut an. Viele Besucher lassen sich dort fotografieren und verschicken die Bilder wie eine Ansichtskarte, was einen entsprechenden Werbeeffekt hat. Der große, im Vorjahr geschaffene Parkplatz mit direktem Zugang zum Mohnwirt leistet gute Dienste, für die Kinder gibt es neue Spaß- und Rätselhefte, und am 21. Juli wurde die erste Mohn-Wallfahrt nach Maria Grainbrunn durchgeführt, wo in der Pfarrkirche das über 500 Jahre alte Gnadenbild des Jesus mit dem Mohnzuzzler zu finden ist.

Genuss, Kulinarik und Musik im Mittelpunkt

Mit dem Mohn-Genuss-Herbst will man „dem Kirtag ein neues Format geben und weiterentwickeln, uns von anderen Kirtagen abheben“, erklärt die Obfrau des Mohndorfs, Edith Weiß. Im Mittelpunkt sollen Genuss, Kulinarik und Musik stehen, alleine zwölf verschiedenen Musikgruppen treten – nebst den Volkstänzern aus Kottes und Gföhl – in diesen Tagen auf, darunter auch Franz Posch und seine Innbrüggler (14. 9.). Dazu gibt es Kunsthandwerk, einen Künstlergarten, Lesungen (auch für Kinder), Wanderungen, ein Schaubacken von Mohnzelten, der Mohnexpress fährt, und vieles mehr. Abspielen wird sich das Ganze in Höfen und Stadeln in Armschlag.

Zweifache Mohhnblüte

Derzeit ist gerade die zweite Tranche der Mohnblüte im Gange. Aufgrund der Trockenheit musste heuer mehr als die Hälfte des Mohns ein zweites Mal angebaut werden. Das wirkt sich jetzt als zweifache Mohnblüte positiv aus.