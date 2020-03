Die beiden Sallingberger trainierten am Sonntag auf einer Wiese in Sallingberg. Gegen 14.50 Uhr kam es zu dem folgenschweren Crash. Die Übungsstrecke verläuft über einen Hügel, dessen Kuppe, von beiden Seiten die nicht einsehbar ist. Laut Polizei haben die Motorcrossfahrer daher vor ihren Starts über diese Strecke vereinbart, welcher Fahrer zuerst von seinem Startplatz losfährt – die Fahrer starten immer in die entgegengesetzte Richtung.

Trotzdem fuhren die beiden Sallingberger gleichzeitig los. An der Kuppe kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuglenker. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzung und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus St. Pölten geflogen. Der 20-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit der Rettung ins Krankenhaus Krems.