Sonnenstrom: Auf Weg zur Autarkie

Die Gemeinde Sallingberg will, wie viele andere Gemeinden auch, energieautark werden. Dazu wird nun über mögliche Photovoltaikanlagen auf Freiflächen schon „sehr laut nachgedacht“.

Laut Bürgermeister Leopold Bock haben einige Bürger bereits bei der Gemeinde Interesse bekundet, auf ihren Grundstücken derartige Anlagen errichten zu wollen. „Wir müssen uns einmal anschauen, welche Grundstücke für derartige Anlagen geeignet sind. Das gilt natürlich auch für unser Grundstück, auf dem wir als Gemeinde eine Photovoltaikanlage errichten wollen“, betont der Bürgermeister, der darauf verweist, dass die Gemeinde Sallingberg nur mit „Sonnendächern“ nicht energieautark werden könne.

„Wir brauchen dazu Anlagen auf dem Boden.“ Die Voraussetzungen dafür seien in dieser Gemeinde perfekt: „Wir grenzen ja unmittelbar an das Umspannwerk Grainbrunn an, was ein Einspeisen des produzierten Stromes einfacher macht“, erklärt Bock.

In den nächsten Wochen will die Gemeinde klären, welche Grundstücke für die Photovoltaikanlagen gewidmet werden können und welche nicht, denn: „Wir setzen uns natürlich für die Eigenversorgung mit Energie ein, dafür ist ja auch eine Gemeinde verantwortlich.“

