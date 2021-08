Die Volksschule Sallingberg erhält ein neues Gesicht – sie wird umgebaut, vergrößert und saniert. Der Unterricht für die Volksschüler findet im Schuljahr 2021/22 deshalb in der Mittelschule Ottenschlag statt.

1963 startete der Unterricht in der damals neuen Schule. Vor 32 Jahren wurde mit dem Bau des Turnsaales begonnen und das Schulgebäude renoviert. Seit dem Schuljahr 1996/97 besuchen auch die Kinder der Pfarre Grainbrunn die Volksschule in Sallingberg. Im selben Jahr fanden auch Umbauarbeiten statt.

Nun schien eine Renovierung schon dringend notwendig. Ursprünglich war nur eine Sanierung geplant, doch es kam anders. Ende 2018 fand eine Begehung seitens des Landes NÖ gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde und der Schule statt. Dabei wurde im Raumkonzept ein Fehlbestand festgestellt, wodurch ein Zubau erforderlich wurde, der entsprechend den bestehenden Normen umgesetzt werden soll. Damit einhergehen wird der Umbau mit einer Generalsanierung.

Das gesamte Schulgebäude wird barrierefrei und thermisch saniert – ausgestattet mit einem Wärmedämmverbundsystem. Die bestehende Treppe soll abgebrochen und durch eine neue ersetzt werden. Das Treppenhaus wird so umgebaut, dass die Schule damit barrierefrei erschlossen wird und der nachträgliche Einbau eines Treppenliftes gewährleistet ist.

Ein Zubau kommt im Untergeschoß, Erdgeschoß und Obergeschoß und umfasst eine Zentralgarderobe und Turnsaalgarderoben, einen Werkraum und ein Besprechungszimmer. Damit die kleine Turnhalle zu erreichen ist, wird der Zubau halbgeschoßig versetzt. Die Schule erhält auch ein neues flachgeneigtes Pultdach. Weiters werden neue Fenster eingebaut und mit einem Sonnenschutz (Raffstores) versehen. Die Pelletsheizung bleibt bestehen, doch in den Klassen werden alle Installationen erneuert: Heizung, Wasser, Strom und Internet. Das alles erfolgt unter Einhaltung der Brandschutzvorgaben.

Parkplatz zu Spielfläche umfunktioniert

Zudem wird der Schulgarten neu adaptiert. Die bestehenden Stellplätze für Autos werden aufgelassen und können als Außenspielfläche verwendet werden. Diese fünf Stellplätze werden direkt neben der Schulgasse angeschlossen. Beim Haupteingang sollen ein behindertengerechter Stellplatz sowie eine Müllinsel entstehen.

Die notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse erfolgten bereits, und auch die Auftragsvergabe fand schon statt. Nach umfangreichen Planungsarbeiten werden die Arbeiten noch im Sommer beginnen. Deshalb wird der Unterricht für die Volksschüler im Schuljahr 2021/22 in die Mittelschule Ottenschlag verlegt. Trotz des dislozierten Unterrichts werden die Volksschüler mit ihren Lehrerinnen die diversen Feste in den Pfarren Sallingberg und Grainbrunn sowie in der Gemeinde wieder mitgestalten.