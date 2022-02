Interview mit Dietmar Hipp: „Die Landwirtschaft wird zum Spielball“

Dietmar Hipp ist Obmann der Bezirksbauernkammer Zwettl und betreibt eine Landwirtschaft in Sallingstadt. Er kämpft, wie alle Bauern derzeit, mit einem „nicht hausgemachten“ Problem, der Energiekrise.

NÖN: Welchen Einfluss haben die hohen Energiepreise auf die Landwirtschaft?

Dietmar Hipp: Die Treibstoffpreise für die Maschinen sind eklatant gestiegen, die Energiekosten haben sich mehr als verdoppelt. Der Strom wird nicht am Feld gebraucht, aber bei jeder Form der Tierhaltung, bei der Lagerung von Erntegut. Der Klassiker ist der Milchbauer, der für seine Melkanlage, die Reinigungsanlage und die Kühlung der Milch Strom verbraucht. Das sind, bei einem durchschnittlichen Betrieb, rund 30.000 kWh/Jahr, die reinen Energiekosten sind von 1.500 Euro auf 5.000 Euro plus Netzkosten und Steuern gestiegen.

Kriegt der Bauer jetzt mehr für seine Milch?

Hipp: Der Milchpreis hält sich stabil, aber der Milchbauer hat ja nicht nur den Strom, sondern auch die Futtermittel für die Milchkühe, und auch da sind ja die Preise eklatant gestiegen. Die Energiepreisrallye seit letztem Herbst hinterlässt überall ihre Spuren. Betriebsmittel für die Landwirtschaft werden zunehmend zu Spekulationsprodukten, welche durch große Player am Weltmarkt künstlich verknappt werden und somit Preisanstiege erfahren, welche rein durch physische Verknappung nicht nachvollziehbar wären. Sicher müsste man jetzt in Summe bis zu 15 Prozent bei Milch den Preis steigern, es sind ja auch die Verpackungsmittel durch die hohen Energiepreise viel teurer geworden – aber der Händler kann das nicht so schnell erhöhen wie die Energiepreise erhöht wurden. Bei Lebensmitteln geht das langsam, fast unmerklich für den Konsumenten, der letztendlich alle diese Teuerungen trägt.

Spielen auch die hohen Erdgaspreise eine Rolle?

Hipp: Erdgas braucht man, um Düngemittel her zu stellen – das wichtigste Düngemittel ist Stickstoff, und da haben sich die Preise seit August verdreifacht! Und Stickstoff ist der Motor für pflanzliches Wachstum, und da ist es egal, ob ich konventionell oder biologisch dünge. Der Bio-Betrieb bindet mit seinen Leguminosen Stickstoff aus der Luft zum Beispiel mit Klee. Aber auch eiweißhaltige Futtermittel für die Bio-Haltung von Kühen sind dreimal so teuer geworden, und Phosphor und Kali haben sich in der Entwicklung komplett analog verhalten.

Zwettl ist ja einer der größten Erdäpfel produzierenden Bezirke Österreichs – wie ist da der Stand?

Hipp: Zusätzlich erfährt die europäische Landwirtschaft durch Sanktionen gegen Russland eine Situation, welche laufende Geschäftsbeziehungen zwischen etwa Polen und Russland im Bereich Kartoffel oder Obst abstellen, also verhindert werden. Diese polnischen Produkte wie Erdäpfel und Äpfel bleiben deshalb am europäischen Binnenmarkt, auch in Österreich. So kommt es zu regelrechten Preisschlachten auf den Märkten. Russland benötigt massiv viele Erdäpfel und konnte sich gut aus Europa versorgen. Aus Europa darf jetzt aber nicht mehr nach Russland geliefert werden. Die Erdäpfelmengen bleiben in Europa. Und man möchte nicht glauben, welche Konsequenzen so ein Handelsembargo in Russland für den kleinen Bauern Hipp in Sallingstadt hat. Russland hat jetzt schon an Ägypten das Angebot gelegt, die gesamte Ägypten-Ernte zu kaufen. Russland braucht Erdäpfel, wir hätten sie in Europa. Da macht man die Landwirtschaft zum Spielball. Deren politische Interessen sind nicht meine Interessen, das normale Volk bekommt das auch nicht mit. Russland wird sich schon irgendwo her mit Erdäpfeln versorgen, das wird aber weniger günstig vom Co2-Fußabdruck sein wie der direkte Weg über Polen. Bei uns wird es bei Erdäpfeln zum Preisdumping kommen.

Das heißt, die große Bühne der Weltpolitik hat auch riesige Auswirkungen auf ein kleines Land wie Österreich?

Hipp: Ja! Deshalb wird es zunehmend wichtiger, dass Konsumenten über die Herkunft der Lebensmittel volle Transparenz haben, lückenlose Herkunftskennzeichnung zum einen, um die heimische Landwirtschaft mit ihrer Kleinteiligkeit und hohen Standards zu fördern und andererseits weite Transportwege und schlechte Sozialstandards und Tierleid zu verhindern.

Die Lebensmittelhändler haben sich sehr gebessert, die Lebensmittelkennzeichnung in den Supermärkten bei Frischfleisch hat auch in der Pandemie viel bewirkt, weil da haben alle im Lockdown zu Hause gekocht und auf die Herkunft der Lebensmittel geachtet. Aber: Mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich isst seine Mahlzeit nicht zu Hause, sondern im Restaurant, in der Kantine und da wird nicht so auf die Herkunft geachtet. In Krankenhäusern und Großküchen, Kasernen und Uni-Mensen und Kaufhausrestaurants wird nur auf den Einkaufs-Preis geachtet. Diese niedrigen End-Preise der angebotenen Speisen beeinflussen natürlich auch die heimische Gastronomie. Wenn aber diese die Herkunft ihrer Speisen deklarieren müssten, etwa, dass sie tiefgekühlt aus Russland kommen, in Fabriken hergestellt werden, dann würde das schon aufmerksam machen.

Was wäre hier notwendig?

Hipp: Wir fordern die Kennzeichnung der Herkunft von Milch, Fleisch und Eiern. Der österreichische Weg ist deshalb sehr klar – die politisch Verantwortlichen müssen zunehmend die Wünsche der Konsumenten nach ökologisch verträglicher Landwirtschaft und nach Tierwohlstandards, welche die Gesellschaft fordert, in der Gesetzgebung umzusetzen. Aber man kann diese Leistungen, die damit verbunden von der Landwirtschaft verlangt werden, nicht zum Weltmarktpreis abgelten, sondern man muss sich Werkzeuge zurechtlegen, dass diese hohen Vorleistungen letztendlich bezahlt werden.

Ist es da noch lukrativ, Landwirt zu sein?

Hipp: Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Bezirk Zwettl hat sich seit 2010 um circa ein Drittel verringert, und das nicht deshalb, weil die Betriebe finanziell ausgesorgt haben, sondern weil eine Betriebsnachfolge oft schwierig ist. Die Motivation der jungen Bäuerinnen und Bauern kann man nur steigern, wenn diese am Ende des Tages auch ein Einkommen erwirtschaften können, das einem Selbstständigen, welcher 365 Tage im Jahr seinem Betrieb opfert, entspricht.

