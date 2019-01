Der plötzliche Tod von Kapellmeister Karl Poppinger schockiert die Gemeinde Schweiggers.

Der 52-Jährige verließ gegen 16 Uhr sein Haus in Sallingstadt über den Terrassenausgang, um für eine Stunde Joggen zu gehen. Weil er überfällig war, ging seine Tochter um 18.20 Uhr auf die Terrasse, um Ausschau nach ihm zu halten. Dabei fand sie ihren Vater leblos auf der Terrasse liegend vor. Angehörige sowie der verständigte Gemeindearzt und Notarzt leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben.

Poppinger dürfte vor der Terrassentüre gestürzt und mit dem Kopf auf dem Steinboden der Terrasse aufgeschlagen sein. Dabei entstanden tödliche Verletzungen im Kopfbereich. Es konnte kein Fremdverschulden ermittelt werden.

Der beliebte Kapellmeister des Musikvereins Aigen hinterlässt seine Gattin Anita Poppinger sowie seine drei Kinder Lisa, Daniel und Michael. Bürgermeister Josef Schaden ist bestürzt: „Er war einer meiner besten Freunde. Als Sportkollegen sind wir oft miteinander Rad gefahren. Er war immer ein lustiger Geselle und ausgesprochener Familienmensch!“

Der gebürtige Walterschlager Karl Poppinger liebte die Musik und musizierte bereits seit 40 Jahren. Als Jugendreferent übernahm er bereits eine Vorstandsfunktion im Musikverein Aigen. Seit 2008 war er Kapellmeister, spielte Klarinette, Saxophon und Tuba und wurde mit der Ehrenmedaille in Gold und der Dirigentennadel in Bronze des NÖ Blasmusikverbandes ausgezeichnet.

„Unser Kapellmeister war sehr zuverlässig, hatte für alle Anliegen ein offenes Ohr und war mit seiner kameradschaftlichen Art bei allen Musikern sehr beliebt“, betonte auch Obmann Franz Rauch in einer ersten Reaktion. Poppinger war technischer Zeichner bei der Firma Will in Großglobnitz.

Das Begräbnis findet am Samstag, 5. Jänner um 14 Uhr in Sallingstadt statt. Um 13.30 wird in die Aufbahrungshalle zum gemeinsamen Gebet geladen.