Sonderausstellung zum 10. Jubiläum

Werbung

2012 bis 2016 in Stift Eisgarn sowie 2017 bis 2022 in Salling stadt haben jeweils sieben akademisch ausgebildete Künstler in freundschaftlicher Atmosphäre gemeinsam ihre Zeit verbracht, sich von der Umgebung inspirieren lassen, den Kontakt zu Einheimischen und Besuchern genossen und mit großem Können ihre Werke geschaffen.

Bedeutende Kunstwerke als Geschenke von Via Lucis-Teilnehmenden befinden sich mittlerweile in der Kirche in Sallingstadt und im Besitz der Marktgemeinde Schweiggers. Für die Jubiläumsausstellung werden diese Bilder und Skulpturen in die Galerie „Daliko“ nach Krems gebracht und mit neueren Arbeiten ergänzt, die zum Verkauf angeboten werden.

Die Ausstellung wird am 6. Mai um 19 Uhr eröffnet und ist bis 27. Mai zu sehen: Dienstag bis Freitag 15 bis 19 Uhr.

Nach Beendigung der Ausstellung in Krems können alle Arbeiten wieder im Veranstaltungssaal Schweiggers bewundert werden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.