Mit einem neuen Höhepunkt glänzt dieses Jahr das Sallingstädter Teichfest der Feuerwehr Sallingstadt, das von Freitag, 21. Juni bis Sonntag, 23. Juni über die Bühne geht.

„Wir bieten heuer eine Wasser-Lichtershow mit integriertem Feuerwerk. Viele Feste bieten heute ein Musikfeuerwerk. Dies ist im Gegensatz dazu bei uns etwas ganz Neues, das es bisher nur in Schiltern gegeben hat“, ist Verschönerungsvereinsobmann Markus Rabl stolz auf das neue Highlight, das gegen 22.30 Uhr am Freitag stattfinden soll.

Am Freitag wird zusätzlich noch zum Seilziehen ab 19 Uhr geladen, für Musik sorgen die Biedermänner. Die Party am Teich wird am Samstag mit Fatho & Daniel Merana abgehalten. Die Heilige Messe, umrahmt vom Singkreis Schweiggers, findet am Sonntag um 9.45 Uhr statt. Der anschließende Frühschoppen wird von „Schall & Rauch“ gestaltet, bevor der Kindernachmittag mit dem Highlight „Bungee-Run“ für Jung und Alt um 13 Uhr startet.