Eine Gruppe Freiwilliger rund um Bürgerlisten-Mandatar Markus Kienast ruft Betriebe auf, ihre Schutzkleidung an Ärzten zu übergeben (siehe Artikel unten): „Durchforsten Sie Ihre Lager nach Schutzkleidung und Atemschutzmasken. Die in Lackierbetrieben eingesetzten Schutzklassen FFA1/2/3 sind nach Rücksprache mit der Landessanitätsdirektion der medizinisch empfohlenen Klassen FFP2/3 jedenfalls gleichwertig. Wir können diese Krise nur bewältigen, wenn wir alle zusammenstehen“, heißt es in einer Aussendung.

Kontakt zu Bundesminister Rudolf Anschober wurde bereits hergestellt: „Wir koordinieren uns weiter mit dem Ministerium“, heißt es. Rückfragen an 0699/18084401, Vorschläge und Infos an https://buergerlisten.wiki.