Kein Stein blieb in Sallingberg auf dem andern

„Ich bin sprachlos und begeistert von dem Programm, das hier in den letzten zwei Stunden geboten wurde“, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in ihrer Festansprache. Die Eröffnung der Leopold Figl-Schule in Sallingberg nach fast zweijähriger Sanierung war am Donnerstag, 26. Jänner, der Anlass ihres Besuchs.

„Es ist fast kein Stein auf dem anderen geblieben, und wir haben nun die räumlichen, technischen und pädagogischen Voraussetzungen, um einen optimalen Unterricht für unsere Schüler anbieten zu können“, so Direktorin Elfriede Schierhuber bei der Begrüßung. Bei der Veranstaltung standen die Schüler und nicht die Redner im Mittelpunkt. Es war fast unglaublich, was die sechs- bis zehnjährigen Kinder gemeinsam mit ihren engagierten Lehrerinnen in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet hatten und nun vor den Festgästen zum Besten gaben.

Zur Segnung des Gebäudes durch Pfarrer Peter Rückl sang der Schulchor. Beim Bundesländerrap wurden die Länder und ihre Hauptstädte vorgestellt. Ein Rhythmical mit dem Titel „Auf der Baustelle“ begleitete den Baubericht. Als Höhepunkt dann das Minimusical „Krach unterm Dach“.

Darin wurden von den Schülern die Vorgänge beim Umbau erzählt. In mehreren Akten, unterbrochen von Musikstücken, wurden die einzelnen Schritte von den ersten Überlegungen, der Planung, der Abstimmung im Gemeinderat, den Umsetzungsmaßnahmen bis hin zur Übernahme des Gebäudes dargestellt. Die Schüler übernahmen dabei die Rollen der handelnden Personen, wie Bürgermeister, Vize, Direktorin, Architekt, Feuerwehrkommandant und Bauarbeiter. Die sehr treffenden und unterhaltsamen Texte wurden von Direktorin Elfriede Schierhuber und ihrem Mann Franz zusammengestellt.

Bürgermeister Leopold Bock erläuterte in seinem Baubericht die durchgeführten Maßnahmen. Die Notwendigkeit einer Modernisierung der Schule war seit langem bekannt. In der Planung und Umsetzung waren Schule und Gemeinderat bestens eingebunden. Dank der guten Zusammenarbeit mit den beteiligten Firmen erfolgte die Sanierung rasch und kostengünstig. 16 Monate waren die Schüler in der Mittelschule Ottenschlag untergebracht und konnten im Oktober 2022 das Gebäude wieder beziehen. Alfred Grünstäudl, Leiter der Bildungsdirektion Waldviertel, dankte Direktorin Schierhuber und ihrem Team für ihren Einsatz.

„Schule gelingt, wenn die Kinder neugierig, die Pädagogen engagiert und begeisternd sowie die Räumlichkeiten in einem modernen Gebäude vorhanden sind“, sagte er. Christiane Teschl-Hofmeister zeigte sich von den Vorführungen der Kinder sehr beeindruckt.

