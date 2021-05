Die alte Volksschule von Siebenlinden hat mit Sebastian Siller einen neuen Eigentümer. Der innovative Unternehmer wird sein 2019 gegründetes Start-up-Unternehmen „Badplanet“ in dieses Haus verlegen.

Der Platzmangel führte letztendlich zum Kauf der Volksschule, die laut Orts-Chronik 1899 errichtet und 1978 geschlossen worden ist. „Derzeit arbeite ich im Dachboden meines Wohnhauses, das geht aber platzmäßig nicht mehr“, betont Sebastian Siller, der – so wie einige seiner Gmünder Familienangehörigen auch – mit Sanitärkeramik, Bad- und Küchenarmaturen, Möbel & Co. handelt. Seit neuestem wurde das Sortiment um Werkzeug, Heizungen und Naturkosmetik erweitert. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über acht Mitarbeiter.

Der 38-Jährige, der in Wien geboren wurde und in Gmünd aufgewachsen ist, arbeitete in der Schweiz und in Wien. 2018 übersiedelte er mit Gattin und Kind nach Siebenlinden und machte sich mit seinem Online-Handel selbstständig. „Doch gestartet habe ich erst ein Jahr später, denn ich wurde für ein E-Commerce-Projekt abgeworben“, erzählt Siller, der sich danach voll dem Setup seines Unternehmens widmete und vor einem Jahr durchgestartet ist.

„Es läuft wirklich gut. Mittlerweile verschicken wir 4.000 Pakete im Monat. Das wollen wir in Kürze verdoppeln. Außerdem haben wir viele Ideen, die wir in der ehemaligen Volksschule umsetzen wollen. Da ist ein Bauernladen möglich oder auch ein Angebot von Seminaren zum Thema ‚Daten und Internet’. Da haben wir doch ein gewisses Know-How“, verrät der Unternehmer, dessen Mitarbeiter auf der ganzen Welt verstreut sind, aber doch gerne zum Stammsitz des Remote-Unternehmens kommen.

Das Lager befindet sich in Deutschland, ein weiteres ist in Österreich geplant. „Das brauchen wir, denn wir expandieren nach Spanien und können auch Osteuropa mitbeliefern“, erklärt Siller.

Bis es aber soweit ist, wird fleißig am Schulgebäude gearbeitet. „Vermutlich wäre es kostengünstiger gewesen, das alte Haus zu schleifen und neu zu bauen. Aber ich bin kein Fan von moderner Baukultur. Das Haus hat Charme, außerdem passt es ins Ortbild“, so Sillers Kaufentschluss. Wie viel er investieren muss, sei noch unklar. „Hier gibt es noch Plumpsklos, und es wird noch Überraschungen geben. Das ist mir bewusst, aber im Herbst soll alles fertig sein.“

Bürgermeister Josef Schaden ist erfreut, dass wieder Leben in die alte Volksschule in Siebenlinden einkehrt. „In der Gemeinde Schweiggers gibt es ja viele leer stehende Häuser und auch Baugrundstücke.“