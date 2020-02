Die größte Sanierung in der Neuen Mittelschule Groß Gerungs in diesem Jahr läuft. Während der Semesterferien wird der Fußboden des Turnsaales saniert. Die Gemeinde nimmt dafür rund 35.000 Euro in die Hand.

„Der Fußboden im Turnsaal wird seit 1998 benutzt und das sehr oft. Die Schüler und die Vereine benützen ihn regelmäßig, aber auch für Kulturveranstaltungen wird der Turnsaal gerne genutzt“, betont Bürgermeister Maximilian Igelsböck.

Jetzt übernimmt die Firma Swietelsky-Sporthallenbau die Sanierung, diese hat den Boden auch errichtet.

„Es handelt sich um einen Schwingparkett-Boden, das ist der beste Boden für einen Turnsaal. Teilweise wird der Unterboden erneuert, dann wird der Parkettboden abgeschliffen und neu versiegelt“, weiß Igelsböck. Diese Arbeiten werden zwei Wochen dauern. Die erste Woche nach den Semesterferien seien kein Turnunterricht und keine Trainings der Vereine möglich: „Eine Woche ist überschaubar. Die arbeitsbedingte Sperre des Turnsaales ist schon im Vorfeld ausgemacht worden und es gibt deshalb keinerlei Probleme“, meint der Bürgermeister.