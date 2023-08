Neuer Glanz für Zwettler Auferstehungskirche zum 120. Jubiläum

Seit einigen Wochen wird an der evangelischen Auferstehungskirche gearbeitet. Manchen ist das Gerüst um den Kirchturm vielleicht schon aufgefallen. Dieser wird aktuell saniert. „Das 120-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr ist für uns Anlass, der Kirche wieder etwas neuen Glanz zu geben“, erklärt Pfarrerin Birgit Schiller. Gefeierte wird am Ostermontag, dem 1. April 2024.

Eine Sanierung der gesamten Auferstehungskirche sei nicht leistbar, aber zumindest der Turm sei mit Unterstützung finanzierbar. Die evangelische Pfarrgemeinde rechnet mit Kosten von rund 20.000 Euro. Neben einer Fassadensanierung durch Malerin Petra Hofbauer soll auch das Vordach von der Firma Stundner aus Oberstrahlbach ausgetauscht werden. „Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Eigenmitteln, aber als kleine Pfarrgemeinde hoffen wir auch auf Unterstützung vom Bundesdenkmalamt“, schildert Schiller. Auch regionale Firmen wie Kastner und die Zwettler Brauerei hätte finanzielle Hilfe versprochen.

Die Sanierung wurde langsam notwendig, da Teile der Fassade schon abblätterten. „Auch das Vordach war schon in schlechtem Zustand. Auch die Fenster gehören dringend gemacht“, betont die Pfarrerin. Der Zeitpunkt zum Jubiläum der Kirche würde sich deshalb perfekt anbieten. Die Arbeiten starteten Ende Juli und sollen Ende August abgeschlossen werden, wobei die heftigen Regenfälle der Vorwoche ein paar Verzögerungen mit sich zogen.

Die evangelische Pfarrgemeinde hat übrigens noch so einige weiter Pläne im Vorlauf. So wolle man auch das marode Holzgeländer am Weg über das Kirchengelände erneuern und hätte dafür schon um Unterstützung der Gemeinde angesucht. Auch über eine Balkonanlage auf der Brüstung wird nachgedacht.

Einer Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach machte das Bundesdenkmalamt allerdings einen Strich durch die Rechnung. „Unser Ziel als Pfarrgemeinde bleibt aber, so ökologisch wie möglich zu agieren“, meint Schiller. So wird die Wiese im die Kirche nur zwei Mal im Jahr gemäht, um eine Naturwiese zu erhalten.