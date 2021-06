Grund für diese massive Überschwemmung war ein Defekt an der Zuleitung zur Heizanlage. „In der Früh haben wir das Wasser, das eineinhalb Meter hoch im Pfarrhof-Keller gestanden ist, entdeckt. Es ist furchtbar, mir ist zum Weinen“, sagt Pfarrmoderator Thomas Kuziora.

In diesem Keller sei das Lager der Pfarre eingerichtet. Von den Gewändern der Sternsinger bis zu seinen persönlichen Sachen, die er bereits für seinen Abschied Ende August aus der Pfarre Zwettl (die NÖN berichtete) bereitgelegt hat, sei alles nass und vermutlich auch kaputt. „Die vielen Möbel sind aufgequollen und mussten entsorgt werden. Ich habe auch vieles Persönliche verloren“, betont Kuziora.

Ob es Schäden durch das Wasser an der Heizungsanlage oder am Gebäude selbst gibt, ist noch unklar. „Wir müssen einmal alles trocknen lassen und das wird einige Zeit dauern“, meint Kuziora, der sich die letzten Tage in der Pfarre Zwettl-Stadt anders vorgestellt habe.

Die Zwettler Floriani erhielten bei diesem Einsatz Unterstützung durch vier Kollegen aus Moidrams.