70 Jahre NÖBV: Vorfreude auf Bühnenrückkehr

1948 von Hans Kupka gegründet, zählt der Musikverein Scheideldorf heute 35 Mitglieder. Untergebracht ist der Verein in Scheideldorf im Geburtshaus des berühmten Komponisten Rudolf Weinwurm, welcher als Erster den Donauwalzer von Johann Strauß dirigierte. 2016 stellte der Musikverein den neu erbauten Proberaum fertig, der gleich an das alte Haus angrenzt und mehr Platz sowie eine bessere Akustik schaffen sollte. Im Zuge dieser Fertigstellung fand im Dorfstadl in Scheidelorf ein Fest zur Eröffnung statt. Zwei Jahre darauf feierte man das 70-jährige Jubiläum.

In der Gemeinde Göpfritz, zu der Scheideldorf als Katastralgemeinde zählt, hat der Musikverein einen sehr großen Stellenwert, da er als einziger Musikverein in der Gemeinde die Veranstaltungen und Feiern aller dazugehörigen Dörfer sowie in Göpfritz selbst musikalisch umrahmt.

Etwas, das die Musikerinnen und Musiker unverkennbar macht, ist ihre Uniform in strahlendem Rot – mit dieser stechen sie nicht nur hervor, sondern sie gibt ihnen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. 2004 wurden die damals neuen Uniformen bei einer Donaudampfschifffahrt eingeweiht.

Der Vorstand umfasst aktuell zwölf Mitglieder, an der Spitze Obmann Bernhard Riedl und Kapellenmeisterin Stefanie Keinrath. Neben kirchlichen Veranstaltungen machen Platzkonzerte und Frühschoppen einen großen Teil der Tätigkeit aus. Das letzte Konzert fand 2018 statt. Zusätzlich nimmt der Verein grundsätzlich jährlich an Marschmusikwertungen teil, oft auch in anderen Bezirken, um sich dort zu präsentieren und neue Musikkollegen und -kolleginnen kennenzulernen. Die Anzahl der Ausrückungen hat in den letzten Jahren durch die Covid19-Pandemie stark geschwankt – im Jahr 2021 waren es insgesamt nur neun, weshalb der Musikverein nun mit besonderer Vorfreude auf die bevorstehenden Auftritte blickt.

Am 4. Juni ab 19 Uhr lädt der Musikverein zu einem Dämmerschoppen ein, der im Dorfstadl in Scheideldorf stattfindet und von der Dorfmusik Hadres im Pulkautal musikalisch gestaltet wird. Zudem sind die Musiker am Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehren Scheideldorf, Weinpolz und Schwarzenau sowie bei den Waldviertler Dorfspielen in Göpfritz zu hören.

