Gegen Gartenmauer geprallt: Unfall auf B2 endete tödlich .

Kurz nach 0 Uhr in der Nacht auf Freitag ereignete sich auf der B2 an der östlichen Ortseinfahrt von Scheideldorf (Gemeinde Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl) ein tödlicher Verkehrsunfall wie die Plattform Doku-NÖ.at in einer Aussendung Freitagfrüh berichtete.