„Gut“ ausgegangen: Sieben Wehren um Ottenschlag verhinderten Waldbrand

Scheune im Vollbrand – war die Meldung am Donnerstag, 11. Mai um 16:40 Uhr. Acht Feuerwehren im Abschnitt Ottenschlag wurden alarmiert, weil sich der brennende Stadl in Bernreith, Gemeinde Ottenschlag direkt am Waldrand befand. „Wären wir 10 Minuten später gekommen, hätte der Brand große Ausmaße erreichen können“, meinte einer der Feuerwehrleute. Durch die zeitige Alarmierung und den schnellen Einsatz konnte das Feuer schon nach kurzer Zeit in den Griff gebracht werden. Nach einer halben Stunde konnten die ersten Einsatzkräfte schon wieder den Brandort verlassen. Ein großer Vorteil war, dass derzeit keine Trockenheit herrscht.

93 Mann und 13 Fahrzeuge waren im Einsatz

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Ottenschlag wurden noch die Wehren Bad Traunstein, Grafenschlag, Kirchschlag, Lugendorf, Sallingberg und Schönbach sowie das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen alarmiert. Einsatzleiter Willi Wagner von der Feuerwehr Ottenschlag startete nach der ersten Besichtigung den Innenangriff mit dem ersten Atemschutztrupp aus Ottenschlag. Abgelöst wurde dieser vom zweiten Trupp, gestellt von der Freiwillligen Feuerwehr Sallingberg sowie den Trupps 3 und 4 aus Grafenschlag und Bad Traunstein. In der Zwischenzeit kümmerte sich die Feuerwehr Lugendorf um die Wasserversorgung aus einem nahe gelegenen Teich. Ein Atemschutz Sammelplatz wurde eingerichtet. Nach erfolgreichem Innenangriff wurden außen die restlichen Glutnester mittels Wasserwerfer gelöscht. Um sicher zu gehen, kam noch die Wärmebildkamera zum Einsatz. Erst dann konnte Brand aus gegeben werden und die Einsatzstelle wurde schließlich abgesperrt. Es gab keine Verletzten! Zum Einsatz kamen in Summe 93 Mann mit 13 Fahrzeugen.

