Das Schidorf Kirchbach wird am Samstag, 16 März, zum Austragungsort eines Rekordversuches.

Der Selbitzer Lukas Pichler wird versuchen, mit drei Bällen jonglierend auf Skiern die Piste hinab zu fahren. Er möchte damit einen Rekord der Guiness World Records brechen. „Die zu übertreffende Marke liegt bei 500 Metern, was sich in Kirchbach knapp, aber doch, ausgeht“, erklärt Pichler gegenüber der NÖN. Die offizielle Rekordversuchsbezeichnung lautet „Farthest distance skied whilst juggling three objects“. In der Früh werden kurz nach 8 Uhr die Tore gesetzt, ein Mitarbeiter der Firma Döller vermisst dann die Strecke.

Das Event wird von Bekannten des Selbitzers gefilmt. Außerdem werden zwei Zeugen den korrekten Ablauf des Rekordversuchs bestätigen: Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger und Bundesratsabgeordnete Andrea Wagner.

Clemens Hahn und Mario Huber werden die Zeitmessung übernehmen. Dauern wird das Event zwischen einer und eineinhalb Stunden. „Das Schidorf wird die Piste weltmeisterlich präparieren“, freut sich Schidorf-Geschäftsführer Franz Jahn auf den 16. März.