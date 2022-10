Berufs-Weltmeisterschaft: Carina greift in der Schweiz nach Gold

Die ersten österreichischen Teilnehmer gehen bei der WorldSkills Competition 2022 Special Edition, der Berufs-Weltmeisterschaft, an den Start, unter ihnen Hotel-Rezeptionistin Carina Warisch aus Schloss Rosenau, die von 6. bis 9. Oktober in Montreux in der Schweiz nach Edelmetall greift.

Carina Warisch, Jg. 1999, tritt im Bewerb Hotel Rezeption an. Sie arbeitet im Hotel „harry’s home“ in Wien. Sie beschreibt sich selber als einen Menschen, „der Gefühle offen auslebt“, was eine große Stärke und manchmal etwas schwieriger sei. Sie versucht, das Leben zu genießen und allem positiv gegenüberzutreten. „Ich bin eine ruhige Person, die es liebt, laut zu sein.“ Zu ihren Hobbys gehören Konzertreisen, wobei sie oft bis zu zehn Stunden vor Veranstaltungshallen ansteht, aber sie genießt auch gerne die Natur, vor allem in den Bergen. Und sie ist laut Selbstbeschreibung eine „Serien-Süchtlerin“. Ihre Ziele für die Zukunft? „Stolz auf mich sein, Marmeladeglas-Momente sammeln und schwierige Zeiten mit neuer Energie überwinden.“

Von den WorldSkills erwartet sie sich „sehr viel neue Erfahrungen, die ich für meine Zukunft mitnehmen kann.“ Carinas Motto für WorldSkills: „Der erste Platz ist nicht immer der/die Beste, aber geil wäre es schon.“ Sie ist sehr dankbar, diese einzigartige Chance bekommen zu haben, und sie verspricht, ihr Bestes zu geben, um sich selbst und die Menschen, die sie bis zum Wettbewerb begleiten und vorbereiten, stolz zu machen.

Ende November ist dann Jonas Schulner aus Groß Gerungs an der Reihe, er tritt in der Kategorie Betonbau in Salzburg an.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.