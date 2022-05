Lesekabarett: Mit Humor und Klarinettenspiel

Werbung

Flott und fröhlich präsentierte sich Katharina Grabner-Hayden zusammen mit dem Klarinettenensemble „rosarot&himmelblau“. Beim Lesekabarett im Schlosshotel Rosenau brachten sie alltägliche Probleme auf den Punkt. Die Autorin kabarettistischer Texte animierte die zahlreichen Zuhörer gleich einmal zu Äußerungen, die Rührung, Seufzer, Jubelrufe und Überraschungsschreie ausdrückten.

Beim Hören der Geschichten des Lesekabaretts lässt sich gut vorstellen, dass diese Laute der Autorin selbst nicht fremd sind. Wenn sie beispielsweise einen Van ersteht, den ihre vier Söhne zum Muttertag schmücken und mit weißem Lack beschriften: „Die beste Mutti der Weld“. Die Reparatur nach dem ersten Blechschaden hat den Rechtschreibfehler beseitigt.

Katharina stellt fest, dass Männer und Frauen einfach nicht zusammenpassen. Das Geheimnis einer guten Beziehung bestehe darin, im richtigen Moment Nein zu sagen, zum Beispiel am Standesamt. Außerdem fehle den Männern ein wichtiges Gen: „Sie sagen einfach nie, was Frauen gerne hören.“

An Festtagen wie dem Muttertag kocht die Frohnatur Katharina für die ganze Familie: Für „General“ Mama, die gemeinsam mit der Schwiegermutter eine gefährlich explosive Kraft entwickelt, und für die drei Schwestern mit ihren 17 verhaltensauffälligen Ablegern. Bei der Zubereitung von Liptauer, ein Streitthema, für das Küchenpapst Plachutta 25 Arten empfiehlt, stellt die Urheberin des berühmt-berüchtigten Confettiorgasmus fest: „Das Leben läuft besser, wenn man es mit viel Fett schmiert.“ Bezüglich der Partnerwahl empfiehlt sie: „Nehman S‘ an Åit’n, der is‘ froh, wånn S‘ eahm b’håit’n.“

Nach der Pause präsentierte die Kabarettistin zusammen mit Sonja Burchhart eine Einschlafübung von Mutter und Tochter knapp vor dem Muttertag. Sie lässt 20 Jahre Erinnerung an Erlebnissen mit der Kindererziehung Revue passieren und entführt gedanklich in die Sauna, wo sie einem vermeintlichen Voyeur und Triebtäter begegnet. Sie verteilt charmant Rosen an die Mütter im Saal und beschreibt den wenig gelungenen Aufenthalt in der Honeymoon-Suite mit Kaltschaummatratze. „Meine Eltern fuhren nie weg, weil sie auf ihren alten Rosshaarmatratzen glücklich waren.“

Resümee: Ein humorvoller und erfrischend unterhaltsamer Abend.

