Mit Pkw gegen Leitplanke: Unfall auf der L74

Am Dienstagabend (20. Juni) wurde die Feuerwehr Schloss Rosenau zu einer Pkw-Bergung gerufen. Ein Pkw-Lenker war aus unbekannter Ursache gegen die Leitschiene an der L74 gekracht. Da am Fahrzeug nicht nur Blech, sondern auch alle vier Räder schwer beschädigt waren, wurde die Feuerwehr Zwettl um Unterstützung angefordert. Diese barg mit dem Kran den Pkw und stellte diesen bei einer Fachwerkstätte gesichert ab. Glück hatte der Lenker dennoch: Er blieb laut Feuerwehr Zwettl unverletzt.