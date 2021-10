Neuer Kanzler mit Waldviertler Wurzeln

Es war ein politischer Paukenschlag: Der frühere ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg ist der neue Bundeskanzler. Er hat Wurzeln ins Waldviertel – zumindest über frühe Verwandte: In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts baute der junge Graf Leopold Christoph Schallenberg seinen ererbten Besitz in Schloss Rosenau zu einem Schloss aus. Graf Schallenberg war hochrangiger Beamter am Hof Maria Theresias und kam in Kontakt mit der Aufklärung und ihrem geistigen Kind, der Freimaurerei. Er richtete in Schloss Rosenau auch eine Freimaurerloge ein.