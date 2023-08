Überraschungsparty für Drehorgelspieler Oliver Maar in Langschlag

Oliver Maar, Musiker aus Schönberg am Kamp, feierte seinen 50. Geburtstag und erhielt von Freunden als Geschenk eine Fahrt mit der Waldviertler Schmalspurbahn. Helga Floh organisierte dabei einen Überraschungsempfang für das Geburtstagskind. So wurde der einstündige Aufenthalt am Bahnhof in Langschlag zu einem großen Fest. Die Geschwister Hahn aus Kainrathschlag spielten bei der Ankunft und ein Freund von Oliver Maar mit der einzigartigen Drehorgel. Auch das Museum am Bahnhof und der Hofladen waren geöffnet und luden zum Einkauf von Waldviertler Schmankerln an. Die Mohnzelten im Café Einfalt waren das Highlight.