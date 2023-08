Einblicke in Zwettls ältesten Handwerksbetrieb

In die Zwettler Zeitgeschichte können Besucher aktuell bei den Museumsmontagen des Museumsvereins eintauchen: An jedem Montag in den Sommermonaten geben Experten ab 19 Uhr Einblick in das Stadtgeschehen – sowohl historisch, als auch aktuell. So öffnete am 17. und 24. Juli auch Schmiedemeister Friedrich Fürst die Tore zum ältesten Handwerksbetrieb Zwettls: Seine Hammerschmiede gibt es seit 1478.

Für seine Arbeit nutzt Friedrich Fürst die Kraft des Zwettlflusses: 1 Kubikmeter Wasser pro Sekunde läuft seit den 70er Jahren über eine Francis-Turbine in der Schmiede, davor arbeitete seine Familie mit einem Wasserrad. Heute produziert die Turbine eine Leistung bis zu 15 kW – genug für Fürsts Hammerwerk, Licht und Radio. Sein Eisen wärmt er auf eine Schmiedetemperatur bis zu 1.300 Grad Celsius. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt: Ist die Temperatur zu niedrig, verbinden sich die Metalle bei Legierungen nur sehr schlecht. Ist das Eisen zu heiß, verbrennt es buchstäblich.

Das Eisen „in die Wiege gelegt“

„Schmieden ist wie Autofahren – da reicht nicht einfach nur eine Prüfung, sondern man braucht auch Erfahrung und dreidimensionales Denken“, erklärt Friedrich Fürst. Er führt die Schmiede unter dem Namen Fürst in neunter Generation. Das Eisen bekam er quasi in die Wiege gelegt, schon als Kind beobachtet er die Schmiedearbeit seines Großvaters und Vaters: „Als ich klein war, hat mein Großvater auf meinen Schlitten Eisen montiert. Die Schlitten der anderen Kinder waren nicht so schnell, aber meiner ist g’rennt wie der Teufel“, sagt er.

Stellte seine Familie früher vorwiegend Werkzeuge für die Forst- und Landwirtschaft her, erfüllt Friedrich Fürst heute auch Auftragsarbeiten für Private oder die Stadtgemeinde Zwettl, wie das drei Meter große Kreuz auf dem Syrnauer Friedhof: Im Zentrum des Kreuzes stehen ein Strahlenkranz und eine in warmen Gelb- und Orangetönen gehaltene „Sonne“, die aus bruchsicherem Glas angefertigt ist und die als Symbol der Auferstehung fungiert. Die Enden des Kreuzes sind mit vergoldeten Messingkugeln verziert.