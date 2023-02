Schnee und Sturm Schulbus rutschte an Haltestelle in Sallingberg vorbei

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak

Foto: FF Sallingberg

D er Winter hat den Bezirk fest im Griff. Die Schneefälle in den vergangenen Tagen sorgten für zahlreiche hängengebliebene Fahrzeuge, die von den Feuerwehren wieder flott gemacht werden mussten. In Sallingberg mussten die Floriani in den Freitagmorgenstunden einem Schülerbus aus seiner misslichen Lage befreit werden. Verletzt wurde bei dem „Ausrutscher“ zum Glück niemand.