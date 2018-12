Der Königswiesener fuhr von der L82 kommend Richtung Saggraben. Auf der abschüssigen und schneeglatten Fahrbahn bremste er, wodurch das Fahrzeug trotz ABS nach einigen Sekunden von der Fahrbahn abkam und seitlich über eine Böschung rutschte. Im Anschluss kippte das Fahrzeug noch zur Seite und blieb am Dach im Wald liegen, wobei die Beifahrerin leicht verletzt wurde.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Gutenbrunn führte die Bergung des Fahrzeuges durch, wofür die Gemeindestraße an der Unfallstelle gesperrt werden musste. Andere Schäden, wie beispielsweise an Bäumen, Leitpflöcken oder Schildern entstanden nicht. Ein Alkotest mit dem Lenker verlief negativ.