Die Stadtgemeinde feilt an schnellerem Internet: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Beauftragung eines Detailplanungsvertrages für ein FTTH-Glasfasernetz (also „Fiber To The Home“, eine Leitung direkt ins Haus) beschlossen.

Eine erste Planung seitens der nöGIG für die fünf Gemeinden des Waldviertler Hochlandes Altmelon, Arbesbach, Groß Gerungs, Langschlag und Rappottenstein mit knapp 54 Millionen Euro Errichtungskosten für knapp 4.700 Anschlüsse sei laut ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck nicht förderbar. Jetzt soll eine Detailplanung für die Kleinregion in Auftrag gegeben werden, die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund 100.000 Euro. „Es ist eine Thematik, die uns schon lange bewegt. Wir wollen flächendeckende Versorgung bieten, nicht nur in einzelnen Ortschaften“, erklärte Igelsböck. Die Gemeindegröße und die vielen Streugebiete würden eine Umsetzung so teuer machen: „Die Umsetzungsbereitschaft des Landes ist sehr gering, aber wir sind mit Volldruck drauf“, erklärte er.

Zustimmung für einen Ausbau kam unter anderem von der SPÖ: „Wir sind damit eh schon fünf Jahre zu spät dran. Wenn wir jetzt nichts machen, sind wir verloren“, sagte etwa SPÖ-Gemeinderat Manfred Atteneder. Ein erstes Ergebnis der Detailplanung soll in einigen Monaten auf dem Tisch liegen, sagte ÖVP-Vizebürgermeister Christian Laister: „Dass so ein Projekt Jahre braucht, ist ein Fakt.“ Wann ein Glasfasernetz tatsächlich gebaut wird, stehe noch nicht fest. Man rechne letztendlich mit Kosten für Groß Gerungs von vier Millionen Euro. Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig beschlossen.

Diskussionen gab es beim Beschluss einer generellen Subventionsrichtlinie im Zusammenhang mit der Gewährung einer Förderung für vorgeschriebene Aufschließungsabgaben. Bürgerliste-Gemeinderat Markus Kienast sah in der Vorlage einen Konflikt mit bestehenden Landesgesetzen. ÖVP-Gemeinderat Karl Einfalt führte aus, dass die Vorlage noch weiter diskutiert gehöre. Auch SPÖ-Gemeinderat Paul Kolja Deibler-Kub merkte an, dass die Richtlinie „noch Baustellen“ aufweise. Die Richtlinie wurde mit sieben Gegenstimmen (drei ÖVP, eine FPÖ, zwei SPÖ und eine Bürgerliste) mehrheitlich beschlossen.

Kienast fordert Rücktritt von Ausschuss-Vorsitz

Wirbel brachte eine Anmerkung Kienasts nach dem Bericht von Prüfungsausschussvorsitzendem Christian Grafeneder (ÖVP): Kienast kritisierte, dass die von ihm aufgeworfene Causa um ein angebliches Gratisinserat und nicht bezahlte Miete (die NÖN hat ausführlich berichtet) nicht geprüft wurde: „Ist das eine Weißwaschungsveranstaltung? Das ist eine Karikatur eines Prüfungsausschusses, was Sie machen“, sagte Kienast, der Grafeneder zum Rücktritt aufforderte: „Sie sind völlig ungeeignet.“ Grafeneder verwies darauf, dass der Prüfungsausschuss weisungsungebunden ist: „Welche Prüfungshandlungen durchgeführt werden, obliegt dem Prüfungsausschuss.“

ÖVP-Vizebürgermeister Christian Laister erklärte erneut, dass es im Inserat lediglich zu einer falschen Betitelung gekommen sei. Die Räume habe die ÖVP für Besprechungen vor Gemeinderatssitzungen genutzt, als dies coronabedingt in Wirtshäusern nicht möglich war: „Wenn das ein Problem ist, tut es mir leid.“