Der 18-jährige Elias Wagner hat es geschafft: Er holte sich beim Bundeslehrlingswettbewerb in Salzburg in der Kategorie Fahrzeugbau die Bronzemedaille.

Qualifiziert hatte sich der Schönacher mit seinem außerordentlich guten Zeugnis und einem Notendurchschnitt von 1 in der Berufsschule in Wels. Der Wettbewerb in Hallein hatte aber viel zu bieten: „Wir haben uns die RedBull Academy angeschaut und einen Ausflug auf die Hohe Feste Salzburg gemacht“, erzählt Elias.

Dort gab es dann ein stilechtes Ritteressen: „Das war echt lässig, wir hatten zwei Vorspeisen, einen Spieß, eine g‘scheite Stelze, was Süßes, ein Guiness Bier und ein Schnapserl. Das war optimal“, sagt Elias lachend. Neben einem Theorieteil mussten die Teilnehmer beim Bewerb in einem praktischen Teil in 25 Minuten eine Fahrzeugbeleuchtung richtig einstellen. Außerdem musste ein pneumatisch abklappbarer Unterfahrschutz hergestellt werden.

Elias gab sich schon siegessicher: „Ich hab‘s pipifein gemacht und dachte schon, das ist a gmahde Wiesn“, sagt er. Am Ende wurde es der dritte Platz. In Erinnerung blieb dem Schönbacher auch die Siegesfeier: „Da haben sich alle voi wegbrennt – die Lehrlinge, Juroren und Betreuer.“ Er selber war um 3 Uhr früh daheim, so manche gingen aber erst um halb Acht in der Früh nach Hause. „Eine tadellose Feier“, zieht Elias schmunzelnd ein Fazit.

Der 18-Jährige ist seit 2016 als Fahrzeugbautechniker-Lehrling bei der Holzmann Fahrzeugbau GmbH. Er absolviert seine Lehrabschlussprüfung im März und möchte später auch in Richtung Militärmusik gehen. „Ich habe aber vor, im Betrieb zu bleiben“, sagt Elias. Warum er diesen Lehrberuf gewählt hat? „Es ist vielseitig. Mit Metall kann man alles machen.“

Er plant, bei den Staatsmeisterschaften im Schweißen im Herbst 2020 an den Start zu gehen, denn: „Schweißen ist richtig geil“, sagt der Schönbacher.