Statt dem traditionellen Chorseminar, gab es in Schönbach dieses Jahr einen Sologesang-Workshop. Am Freitag gaben die 15 Teilnehmer ein Abschlusskonzert.

Organisator war – wie schon seit vielen Jahren – Alfred Bäck mit Unterstützung durch den geschäftsführenden Gemeinderat Rainer Strondl. Ein paar Kurseinheiten konnten im Klosterhof absolviert werden, bis es zu kalt wurde und man in den Veranstaltungssaal übersiedelte.

Am Vormittag fand immer die Meisterklasse mit allen Teilnehmern unter der Leitung von Martin „Smooth“ Obereder statt. Dabei ging es um die Stimme, um Bühnenpräsenz und um das Agieren zusammen mit einer Band. Am Nachmittag waren die Teilnehmer auf zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe beschäftigte sich – instruiert von Alfred Bäck – mit grundsätzlichen rhythmischen Übungen sowie Vokal- und Body-Percussion. Die zweite Gruppe hatte verschiedene Lectures wie Intervallsingen oder experimentelle Gehörbildung. Zeitgleich gab es die Einzelstimmbildung für die Gesangssolisten.

Am Abend wurden drei Chorstücke mit entsprechendem Abstand geprobt. Diese wurden dann bei den allabendlichen Jam-Sessions im Biergwölb ausprobiert. Beim Workshop dabei waren auch vier „Passiv-Teilnehmer“, die bis auf die Einzelstimmbildung alles mitmachten. Die Durchführung des Seminars war unter den Corona-Bedingungen schwierig, doch die Vorgaben wurden so gut als möglich eingehalten. Bereits im Vorfeld wurde den Teilnehmern eine Liste mit den Empfehlungen geschickt und an ihre Selbstverantwortung appelliert. Alle Seminar-Teilnehmer mussten ein eigenes Mikrofon plus Kabel mitnehmen. Gegessen wurde – sofern es das Wetter erlaubte – in zwei Gruppen im Freien. Natürlich wurden auch Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Songs bereits im Vorfeld ausgesucht

Das Abschlusskonzert fand ebenfalls unter den vorgeschriebenen Abstandsregeln statt. Organisator Alfred Bäck freute sich bei der Begrüßung, dass trotz Corona alle diese Woche hier genießen durften und verkündete das Motto: „Es ist das mit Abstand beste Gesangs-Seminar im Waldviertel.“ Er dankte auch den Sponsoren, „die teilweise selbst in Schwierigkeiten sind“. Bürgermeister Ewald Fröschl meinte, Jazz und Chor seien schon seit einem Jahrzehnt mit Schönbach verbunden, und er sei froh, „dass wenigstens dieses Seminar stattgefunden hat“.

Die 15 Gesangssolisten – elf Damen und vier Herren – hatten sich den von ihnen vorgetragenen Song schon vor dem Seminar selbst ausgesucht und dafür großteils Noten für die Begleitband mitgebracht: für Georg Schmelzer-Ziringer am Piano, Georg Greif am Bass – beide hielten auch Lectures für Ensemble – und Alfred Bäck am Schlagzeug. Neben einigen Songs aus dem Bereich Blues, Soul und Austropop wurden hauptsächlich Popsongs mit tollen Stimmen und perfekter Intonation dargeboten, wie etwa „Dreams“ (Cranberries), „Killing me softly“ (Roberta Flack beziehungsweise Fugees), „All of me“ (John Legend) und „Man in the mirror“ (Michael Jackson).

Auch drei Chorstücke wurden präsentiert: ein außergewöhnliches brasilianisches Chorstück, ein Wienerlied und als krönender Abschluss „You’re the Voice“ vom australischen Sänger John Farnham. Dabei standen die Sänger mit ausreichend Abstand am Rand des Saales rund um die Zuhörer, für die das wohl ein einzigartiges Erlebnis war.