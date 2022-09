Großes Fest ums Kriecherl

„Seit acht Jahren nehmen wir zum traditionellen Michaelikirtag das Thema Genussregion Waldviertler Kriecherl dazu“, erklärte Organisator Franz Höfer vor der Preisverleihung der Kriecherlschnapsprämierung im Klosterhof, die vom Obmann der Genussregion, Christian Bisich , durchgeführt wurde. Danach wurden noch die Gütesiegel der AMA Genussregion überreicht. Bezirkshauptmann Michael Widermann verriet: „Dieser Kirtag war seit Anfang an eine meiner Lieblingsveranstaltungen“. Knapp vor seiner Pensionierung wünschte ihm Abgeordneter Lukas Brandweiner alles Gute.

Den ganzen Tag über gab es bei fast durchwegs trockenem Wetter viel Programm: Der Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche „Maria Rast“ wurde vom Kirchenchor Weiten gestaltet, der Frühschoppen am Marktplatz vom Musikverein Admont-Hall und vom Ensemble „Faltenblech“. Am Nachmittag wurden die vielen Besucher musikalisch von den Waldviertler Hochlandmusikanten und von der Waldviertler Kirtagsmusi unterhalten.

