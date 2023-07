ORF Sommertour zeigt spannende Begegnungen und Interviews in Schönbach

Die ORF NÖ Sommertour machte einen Stopp in Schönbach. Das Team mit Dancingstar Missy May und Moderator Thomas Koppensteiner besuchten schon am Vormittag mit der Kamera den Pferdehof von Julia Rauch und durften dort auch beim Ausmisten helfen, sowie einiges über die Reitausbildung speziell für Kinder erfahren. Im Anschluss ging es weiter zum Motorsportverein Lohn. Michael Fröschl erzählte vom Vereinsleben und es wurde geschraubt und natürlich auch mit den Buggys gefahren.

Danach ging es zur Livesendung auf den Marktplatz nach Schönbach, wo bereits viele Besucher sich beim mobilen Radio NÖ Studio eingetroffen waren. Nach einer Stärkung, für die der Erlebnismuseumsverein sorgte konnte dann um 13 Uhr die dreistündige Livesendung beginnen. Radio NÖ Moderator Clemens Krautzner, Missy May und Moderator Thomas Koppensteiner interviewten Franz Höfer und Heidi Hammerl vom Erlebnismuseumsverein, den Kloster-Schul-Werkstätten und Wäschepflegmuseum, Christian Bisich Obmann der Genussregion Waldviertler Kriecherl, Alfred Bäck von „Voice Works“ (Chor und Jazzseminar), die auch eine musikalische Einlage darboten, Jakob Wagner von „Hands up for down“ und einige Gäste.

In der Zwischenzeit musste der Ort die Gemeindechallenge absolvieren. Die Herausforderung bestand im Wäschewaschen wie früher mit Schönbacher Kernseife, Waschrumpel und Wäschestampfer. Gemeinsam wurde die schmutzige Wäsche vom Pferdehof Rauch und Motorsportverein Lohn fachmännisch von Johann Hofbauer und Johann Leitgeb gewaschen und mit tatkräftiger Unterstützung von Julia Fischer ausgewunden, sowie auf der gespannten Wäscheleine am Marktplatz zum Trocknen aufgehängt. Diese Challenge hat Schönbach mit Bravour gemeistert.

Ein Tag mit dem ORF NÖ war wieder ein besonderes Erlebnis. Durfte Schönbach bereits das zweite Mal seit Beginn der Sommertour Gastgeber sein. Franz Höfer bedankte sich im Namen der Gemeinde und allen Mitwirkenden noch mit einem kleinen Präsent und freute sich über den enormen Werbewert des Tages. Wurde doch die Sendung 14 Tage lang schon im Vorfeld täglich mehrmals im Radio NÖ angekündigt. Drei Stunden live gesendet und am Abend noch ein Fernsehbericht in NÖ heute gesendet. Mehr geht nimmer.