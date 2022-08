Jo überzeugte mit Rede beim 11. Internationalen Speaker Slam

Werbung

Zwei Weltrekorde wurden beim 11. Internationalen Speaker Slam in Deutschland aufgestellt. Mitten dabei Jochen Jo Bauer, der seit vier Jahren mit seiner Familie in Schönbach lebt.

Bei dem Rednerwettstreit versuchten Top-Redner das Publikum mit ihren Themen beziehungsweise ihrer Präsentation zu überzeugen. Dafür haben sie genau vier Minuten Zeit, danach wird das Mikrofon abgeschaltet. Einzigartig war, dass erstmals 140 Sprecher aus 19 Nationen am selben Tag ihr Thema darstellten. Zwei Bühnen waren dafür aufgebaut. Außerdem wurde erstmals eine „Silent Speaker Battle“ abgehalten. Fünf Redner standen dabei gleichzeitig auf der Bühne. Das Publikum erhielt Kopfhörer und konnte jederzeit wechseln, wem es gerade zuhören wollte.

Abkürzungen haben ihre Bedeutung verloren

Eine der Reden kam auch von Jochen Jo Bauer. „Ich habe mich dabei für die Worte eingesetzt“, erzählt er. Bei Erwachsenen, aber insbesondere unter den Kindern passiere es häufig: „Sie schicken sich Buchstabenfolgen und wissen gar nicht mehr, was das bedeutet.“ Als Beispiel nennt er die Abkürzung „thx“ die für „thanks“, das englische Wort für danke, stehen soll. „Dabei ist in ‚thanks‘ gar kein x. Diese Buchstabenfolge kann niemals ‚danke‘ heißen“, meint Bauer und spricht von resultierenden Missverständnissen und einem Schaden, der entstehe, weil Menschen mit Kürzeln hantieren, die ihre Bedeutung verloren haben. Sein Appell: „Nutzt die Worte, die ihr gelernt habt, und erreicht Gutes.“

Beim Publikum kam Jos Rede gut an. Es habe sogar Stehende Ovationen gegeben, erinnert sich Jochen Bauer. Und nicht nur das Publikum zeigte sich begeistert, denn er erhielt außerdem einen Excellence Award für seinen Vortrag verliehen.

Beruflich arbeitete Jochen Jo Bauer einige Jahre für General Motors, ein Automobilkonzert mit Werken auf der ganzen Welt. Die Kommunikation sei auch hier eines der Hauptthemen gewesen, die richtige Präsentation in den jeweiligen Kulturen wichtig. Gemeinsam mit seiner Frau Ines gründete er später zwei Akademien, die WirkLicht Akademie und die Akademie LichtReiche. Als „Herzenswunscherfüllungen in verschiedenen Bereichen“ bezeichnet Bauer ihre Arbeit. Es gehe darum, Verbindungsbrücken zu schaffen und mithilfe einer Datenbank Menschen mit gewissen Bedürfnissen mit solchen zusammenzubringen, die ihnen dabei behilflich sein können.

In Schönbach fühlt sich Jochen Jo Bauer mit seiner Familie übrigens sehr wohl. Wie sie aus Deutschland im Waldviertel gelandet sind, ist übrigens auch eine spannende Geschichte. „Wir wollten nach Österreich umsiedeln“, erzählt Bauer davon, wie die gesamte Familie kurzerhand mit dem Wohnmobil eine Reise durch unser Land startete, um zu sehen, wo es ihnen denn am besten gefalle. In Ritterkamp mieteten sie schließlich für ein Jahr lang ein Haus. „Es war so schön, dass uns klar war, hier sind wir richtig“, sagt Bauer. Daraufhin habe man das Haus in Schönbach gefunden und sei sehr gastfreundlich aufgenommen worden.

