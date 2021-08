Beim 10. Korb- und Handwerksmarkt am 15. August gab es mehrere Gründe zum Feiern: Das Museum Schönbach gibt es seit 20 Jahren, die Orts-Chronik „Schönbach im Wandel der Zeit“, die anlässlich des Jubiläums „670 Jahre Schönbach“ erschienen ist, und die neue Tracht der Musikkapelle konnte präsentiert werden.

30.000 Gäste täglich

Franz Höfer, Obmann des Museumsvereins, und Bürgermeister Ewald Fröschl eröffneten den Handwerksmarkt, an dem an die 40 verschiedene Aussteller teilgenommen haben. Er blickte auch auf die Gründung des Museums 2001 zurück. Die Erlebniswerkstatt wurde anlässlich der Eröffnung des Gemeindezentrums gegründet. 2007 folgten die Kloster-Schul-Werkstätten mit derzeit acht Mitarbeitern und bis zu 30.000 Tagesgästen pro Jahr (vor Corona). 2017 kam das Wäschepflegemuseum dazu. Die neuesten Errungenschaften seien Kooperationen mit dem Europäischen Bauernmarkt und mit anderen Ländern. „Die haben da wirklich was auf die Beine gestellt“, meinte auch Abgeordneter Lukas Brandweiner bei seiner Gratulation zum Jubiläum.

Auch Platz für Schnaps

Die alte Tracht der Musikkapelle war nach 30 Jahren schon sehr abgenutzt, daher hatte 2019 eine „Taskforce Tracht“ der Kapelle mit der Firma Koller aus Ried im Innkreis Kontakt aufgenommen. Nach fast eineinhalb coronabedingten Jahren im Schrank konnte die neue Tracht endlich präsentiert werden. Obmann Michael Wagner und die Trachten-Hauptverantwortliche Bianca Fröschl dankten der Gemeinde und der Bevölkerung für die Finanzierung. „Die Hüte wurden mit neuen Farben bestückt, und in den Taschen ist Platz für das Marschmapperl und für den Schnaps“, verrieten die Musiker.

Anlässlich der Präsentation der Orts-Chronik „Schönbach im Wandel der Zeit“ anlässlich „670 Jahre Schönbach“ erzählte Bürgermeister Ewald Fröschl die Entstehungsgeschichte des Buches. Die Idee dazu habe er schon lange gehabt, er fragte schließlich die ehemaligen Lehrer Josef Weiß und Rudolf Hahn, ob sie sich nicht diesem Projekt annehmen wollten. Noch vor dem Lockdown wurden mit Grafikerin Tina Grestenmayr die Details besprochen.

Die wichtigsten Themen des 344 Seiten umfassenden Werkes sind die Wallfahrtskirche, die Entwicklung der Gemeinde und bedeutende Persönlichkeiten, aber auch das Erlebnismuseum und die Klosterschulwerkstätten, denn hier „wird das ganz Moderne mit dem Alten verbunden“. Er dankte dabei auch Franz Höfer als „Motor des Tourismus in Schönbach“.

Viel Zeit, aber keine Kontakte

„Es war uns ein Anliegen, das Vergangene aufrecht zu erhalten“, meinten die Autoren. Herausforderung sei die Corona-Pandemie gewesen: „In der Corona-Zeit hatte man zwar mehr Zeit, aber man konnte nicht zu den Leuten gehen und zu Informationen kommen“, betonte Hahn. Herausgeber Robert Ivancic vom Kral-Verlag meinte treffend: „So ein Buch kann nur dann funktionieren, wenn es Menschen gibt, die sich da einbringen, ohne auf die Stunden zu schauen.“

Unter den Ehrengästen waren auch Bezirkshauptmann Michael Widermann sowie Landtagsabgeordneter Franz Mold, der eine Person besonders hervorhob: Franz Höfer, der sich dem Handwerk und dem Museum besonders widmet.

„Die Junge Waldviertler Böhmische“ gestaltete den Festakt und danach den Frühschoppen im Klosterhof. Am Nachmittag präsentierte die Firma „Waldland Leinenhaus“ eine Modenschau, musikalisch umrahmt von der „Mohnhappi Musi“ aus Ottenschlag. Es folgten noch der Abschluss der Spendenaktion „Sauerstoff für Peru“ mit der Übergabe an Pfarrer Josef Pichler und die Handwerksschau „Was gibt es Neues“. Ganztägig waren das Museum, die Werkstätten, der Korbgarten und das Museumscafé geöffnet.