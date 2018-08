In Schönbach wurde am 15. August wieder der traditionelle Korb- und Handwerksmarkt XL abgehalten.

Nach dem Festgottesdienst mit Kräutersegnung in der Pfarrkirche Maria Rast, gestaltet von Organist Michael Hammerl und Bläsern, fand die Eröffnung statt. Franz Höfer, Obmann des Museumsvereins und Organisator, wies bei seiner Begrüßung darauf hin, dass der Korb- und Handwerksmarkt in Zusammenarbeit mit Sonnentor durchgeführt wird. Ein wesentlicher Partner ist auch die Volkskultur NÖ, vertreten durch den Waldviertel-Beauftragten Andreas Teufl.

Markt seit 2011 ständig gewachsen

Höfer berichtete, dass diesmal 44 Gewerke und Aussteller – darunter auch heimische Betreibe – mitwirkten. Seit Beginn 2011 ist der Markt ständig gewachsen und zieht sich nun über das ganze Gelände: Er umfasst neben dem Korbgarten, dem Klosterhof mit dem Museums-Café und dem Wäschepflegemuseum auch den Feuerwehr-Parkplatz mit dem Holzschwerpunkt und den Bauhof mit dem Frühschoppen und Köstlich-Kulinarischem vom Schönbacher Caterer Franz Grünsteidl.

Bürgermeister Ewald Fröschl meinte, es kommen am 15. August rund 15.000 Besucher ins Waldviertel, davon 2.000 bis 3.000 nach Schönbach (neben dem Kräuterfest in Sprögnitz und dem Großkirtag in Grainbrunn).

Schönbach habe sich seit 15 Jahren auf das Handwerk spezialisiert und möchte mehr Bewusstsein dafür schaffen. Das sei kein einfacher Weg, aber die Marktgemeinde unterstütze alle Aktivitäten. Mit nur elf hauptamtlichen Mitarbeitern und vier Freiwilligen tue sich Schönbach allerdings nicht so leicht wie die Fa. Sonnentor mit Hunderten Mitarbeitern.

Nach der Eröffnung gestaltete die Jugendmusikkapelle Pernegg (Bezirk Horn) den Frühschoppen im Festbereich Bauhof. Michael Hammerl lud in die Pfarrkirche zu Orgelführungen und kleinen Orgelkonzerten ein. Am Nachmittag spielten im Bauhof die „Waldviertler Hochlandmusikanten“, und es gab eine Handwerksschau mit schwungvoller Präsentation der Handwerksbetriebe und deren Produkte in Kooperation mit „Wir tragen NÖ“.