Karl Buxbaum vergrößert Betrieb in Schönbach um 600 Quadratmeter. Seine Firma exportiert 80 Prozent.

In der knapp 35 Quadratkilometer großen Gemeinde Schönbach versteckt sich der hochmoderne Betrieb „Stanzbiegetechnik“. Neben dem bestehenden Areal wird aktuell eine neue Halle mit einer Gesamtfläche von 600 Quadratmetern errichtet.

„Der Platz wurde uns einfach zu klein“, sagt der 72-jährige Karl Buxbaum. „Es gibt Leute, die lehnen sich in meinem Alter zurück. Ich fühle mich aber noch nicht wie in der Pension und möchte noch was bewegen“, sagt Buxbaum.

Der gebürtige Schönbacher zog im Alter von fünf Jahren mit seinen Eltern nach Wien. Dort erlernte er das Handwerk des Werkzeugmachers und Maschinenbauers. „Eigentlich wollte ich Chemiker werden, das hat mich dann aber nicht gefreut“, sagt er lachend und fügt hinzu: „Werkzeugmacher war damals der absolute Spitzenberuf“.

1980 gründete Buxbaum den Betrieb „Stanzbiegetechnik“ in Wöllersdorf. Die Firma produziert und liefert modulare Komplettanlagen, Werkzeuge und Kontaktschweißgeräte für die Herstellung von Präzisionsteilen in der Elektroindustrie, der Medizintechnik, Telekommunikation und der Automobilzulieferindustrie. Der Exportanteil beträgt 80 Prozent, Großabnehmer kommen etwa aus den USA, China sowie Frankreich, England und Deutschland.

2005 kehrte Buxbaum in die Heimat zurück und errichtete einen weiteren Firmenstandort in Schönbach.

„Ich wollte der Bevölkerung die Möglichkeit geben, hier ansässig zu bleiben und den Beruf des Werkzeugbautechnikers auszuüben“, sagt Buxbaum.

Maßgeblich daran beteiligt war der ehemalige Bürgermeister Josef Weiß, der dem Projekt den Weg ebnete, meint Buxbaum: „Ohne Unterstützung der Gemeinde kannst du nicht einen so großen Betrieb aufziehen.“

Aber was macht die Stanzbiegetechnik GmbH so besonders? Ein Arbeitsfeld sind dort spezielle Schweißtechniken, bei denen Buntmetalle und Silber zusammengefügt werden. „In manchen Lehrbüchern steht, dass unsere Technik nicht möglich, oder nur sehr schwer umzusetzen ist“, sagt Buxbaum. Tricks mit der Kühlung und Erfahrung mit den Materialien würden seine Arbeit möglich machen.

Ein Meilenstein für den Betrieb war 1992 die Entwicklung des ersten hoch flexiblen Kontaktschweißkopfes „HSG-500-E“. Das Gerät ist das Ergebnis eines Auftrages mit der Anforderung, dass das Umrüsten des Schweißgerätes innerhalb von zehn Minuten möglich sein soll. Üblich waren damals noch Rüstzeiten von mehreren Stunden.

Aktuell beheimatet der Standort in Schönbach mit einer Fläche von 1.100 Quadratmetern 15 Mitarbeiter, die mit dem Hallenzubau auf 20 aufgestockt werden sollen. In der Halle sollen Kranlaufbahnen sowie eine Photovoltaikanlage installiert werden. Im September möchte man betriebsbereit sein. Insgesamt investiert Buxbaum 1,9 Millionen Euro in den Zubau.