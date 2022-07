Schönbach Schule in neuem Gewand: Sanierung geht weiter

Lesezeit: 3 Min Sebastian Dangl

Die Gerüste stehen. Über den Sommer und Herbst werden die Sanierungsarbeiten an der Mittelschule Schönbach fortgesetzt. Heuer sollen auch die Klassenräume erneuert werden. Der Eingang wird überdacht. Foto: Gemeinde Schönbach

B is zum Winter werden in die Mittelschule Schönbach 1,2 Millionen Euro investiert. Sie wird dann in einem neuen Gesamtbild erstrahlen.